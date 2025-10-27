El horóscopo recomienda no viajar en estos meses: te contamos por qué y qué hacer mientras tanto

La astrología aseguró que el universo presentará un cruce de energías que puede despertar malestares y atraer inconvenientes.

Siempre que escuchamos Mercurio retrógrado sabemos que vienen malas noticias. El horóscopo describe este fenómeno como una ilusión óptica en la que parece que Mercurio se mueve hacia atrás, afectando la comunicación, la tecnología y los viajes de cada signo del zodiaco.

¿Qué pronostica el horóscopo? Según la astrología, Mercurio va a retrogradar del 9 al 29 de noviembre, pero su sombra arranca el 29 de octubre. Por lo tanto, se recomienda planear tu viaje luego de esta etapa y posponer salidas que tenías programadas en estos meses. De esta forma evitarás demoras o pérdidas de equipaje.

viajar 7.jpg El horóscopo recomienda no viajar. Archivo. Sin embargo, Mercurio no vendrá solo. Júpiter, el planeta asociado a los viajes y a la expansión, también cambiará su rumbo. Aseguran que este movimiento inverso da inicio a una época de introspección y reflexión interna que no favorece la exploración y las conexiones emocionales.

Júpiter es asociado con con las aventuras largas y divertidas pero su retrogradación puede manifestarse en retrasos y cancelaciones. Desde el horóscopo aseguran que esto es una señal del universo para que revises tus logros y reconozcas tus éxitos, o encuentres otras experiencias a través de la reflexión.