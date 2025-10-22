Horóscopo: los 4 signos del zodiaco que tendrán un fuerte despertar cuando Neptuno regrese a Piscis

El 22 de octubre, Neptuno ingresa en Piscis y potencia los sueños y delirios de cada signo del zodiaco.

Según el horóscopo, Neptuno es un planeta turbio sobre todo cuando está retrógrado y cae en el terreno de Piscis. Esta combinación despierta malas energías que se adhieren a cada signo del zodiaco. Pero no todos correrán esta suerte, solo 4 serán los desafortunados.

Los signos del zodiacoque no serán beneficiados A Piscis le espera un despertar con respecto a sus relaciones amorosas. Durante mucho tiempo, estuvo aferrado a su relación e imaginó un futuro brillante, pero Piscis le marcará que nada es lo que parece. Si bien puede parecer que todo se derrumba, encontrará que aflorará su verdadera magia.

piscis.jpg Piscis es un signo de agua, conocido por su naturaleza sensible, empática y compasiva, regido por Neptuno. Archivo MDZ. Géminis también sufrirá el retroceso de Neptuno. Las malas energías se sentirán en su profesión. Es posible que el trabajo soñado desaparezca de tu vida o el aumento que creías al alcance se desvanezca. Recuerda que puedes hacerlo todo, pero no durante esta temporada de Piscis.

Virgo se ha inclinado hacia la idealización y dejado de lado la crítica. A este signo del zodiaco le cuesta entender que las conexiones más cercanas no necesitan ser perfectas, pero deben ser enriquecedoras. Invierte tu tiempo y trabajo emocional realizado en las personas correctas.