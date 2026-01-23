Llega Talamasca, la nueva serie que combina misterio, seres sobrenaturales y conflictos de poder

AMC amplía su universo inmortal con el estreno de Talamasca: La Orden Secreta , basada en la obra de Anne Rice . La nueva serie de ficción cuenta con seis capítulos en los que adentra al espectador en un mundo de misterio , sucesos sobrenaturales y conflictos de poder.

La ficción, compuesta por seis capítulos, se centra en Talamasca , una organización secreta que monitorea fenómenos sobrenaturales y mantiene el equilibrio entre el mundo humano y entidades inmortales. Asimismo, la producción aborda el funcionamiento interno de la entidad, mostrando su estructura, operaciones y los dilemas que enfrentan sus miembros.

La trama sigue a Guy Anatole, interpretado por Nicholas Denton, un joven a punto de terminar su carrera en derecho. La serie comienza cuando el joven es contactado por una agente de Talamasca, (Elizabeth McGovern en el papel de Helen) para integrarlo a una red clandestina que opera en las sombras.

A medida que avanza la historia, el protagonista descubre que, desde su infancia, ha sido vigilado y perseguido por la orden secreta, por lo que empieza a replantearse su identidad y su destino.

Como si fuera poco, el personaje principal se ve inmerso en archivos clasificados, misiones encubiertas y contactos con seres inmortales que coexisten silenciosamente con la humanidad.

Mirá el trailer oficial de Talamasca: La Orden Secreta

Talamasca: The Secret Order - Official Trailer

La serie propone una revisión del rol de Talamasca, ya no solo como un organismo observador, sino como un actor que toma decisiones clave en un contexto de tensiones internas, lealtades divididas y conspiraciones. El universo de Rice se expande con nuevas reglas, jerarquías y vínculos entre personajes que, aunque en apariencia aislados, forman parte de una misma red mitológica.

Esta nueva producción se suma a las adaptaciones previas del legado de Anne Rice, como Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair. Sin embargo, Talamasca: La Orden Secreta introduce un giro en la construcción narrativa, al establecer conexiones entre las distintas series. Según se anuncia, los mundos de cada historia, hasta ahora paralelos, comienzan a entrelazarse y revelar que pertenecen a una misma estructura ficcional.

Talamasca_ La Orden Secreta, de Anne Rice (5) La serie está basada en la historia de Anne Rice. Gentileza AMC

Cuándo se estrena Talamasca y dónde verla

El estreno de Talamasca: La Orden Secreta tendrá lugar el lunes 26 de enero a las 22:00 horas en Argentina y México, por la señal de AMC, que transmitirá un episodio por semana.

En Argentina, AMC puede sintonizarse a través de los siguientes canales: