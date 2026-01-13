Limpieza: el truco simple que elimina el olor a basura en casa

La forma más efectiva de mantener la basura sin olor. Este hábito casero cambia el olor de tu cocina y de tu hogar.

Es un problema real. El mal olor de la basura aparece incluso cuando se retira todos los días. Restos de comida, humedad y bacterias se acumulan en el cubo sin que se note. Mantener la cocina fresca no depende solo de sacar la bolsa. Hay pequeños hábitos que marcan una diferencia clara.

Qué debes hacer para neutralizar el mal olor de la basura El primer paso es el estado del cubo. Aunque se use bolsa, el recipiente acumula residuos en el fondo y en las paredes. Lavar el cubo con agua y jabón de forma regular evita que los olores se impregnen. Secarlo bien antes de colocar una bolsa nueva también ayuda a frenar la humedad.

basura2 Antes de colocar la bolsa, conviene preparar la base. En el fondo del cubo se colocan hojas de papel de periódico. Este material absorbe líquidos que suelen filtrarse desde la basura. Si no hay periódico, el papel de cocina cumple la misma función sin complicaciones.

Sobre el papel se espolvorean dos cucharadas de bicarbonato. Este producto neutraliza olores y actúa como barrera frente a los residuos orgánicos. No tapa el problema, lo reduce desde el origen. Es un recurso simple, económico y fácil de repetir a diario.