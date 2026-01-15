Limpieza: el truco definitivo para eliminar manchas de helado en pocos segundos

Los expertos en limpieza conocen un método infalible con jabón para terminar con estas manchas de manera rápida.

Sin dudas que el helado es el clásico del verano, pero nunca falta una gota traicionera que aterriza en la camisa favorita. El helado es un doble enemigo porque combina proteínas (leche), grasa y colorantes artificiales. Sin embargo, existe un truco de limpieza infalible.

Limpieza de manchas de helado Los expertos en limpieza revelaron un método infalible con ingredientes que todos tienen en su cocina para salvar las prendas de estas manchas sin dañarlas.

En primer lugar, se aconseja retirar el exceso con una cuchara o un cuchillo sin filo. No hay que frotar porque eso hace que se hunda el pigmento más profundamente en el tejido.

Gemini_Generated_Image_czcb0xczcb0xczcb Limpieza. Adiós a las manchas de helado. El paso siguiente es colocar la mancha bajo el chorro de agua fría pero por el lado contrario de la tela. Eso empujará la suciedad hacia afuera. Luego se creará una mezcla de agua tibia, unas gotas de jabón lavavajillas líquido y una cucharada de amoníaco (si la prenda es blanca o resistente). En caso de que la tela sea delicada, usar solo el jabón de platos.

Sumergir la prenda en esa mezcla al menos por media hora y frotar la zona suavemente con los dedos. Enjuagar y llevar la prenda a la lavadora como de costumbre.