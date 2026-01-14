El truco definitivo de limpieza para eliminar el olor a orina de las mascotas en casa

En el mundo de la limpieza hay muchas opciones naturales para terminar con este problema. El vinagre y el bicarbonato de sodio son la clave.

Si bien tener mascotas en el hogar es una alegría, tener que lidiar con la orina es un verdadero dolor de cabeza para los que se dedican a tareas de limpieza. Algunos hacen ese trabajo con lavandina, pero hay otros productos que son mucho mejores.

Limpieza de la orina Los expertos en limpieza señalan que la solución más efectiva no es usar fuertes químicos sino un método de tres pasos. La orina contiene cristales de ácido úrico que no se disuelven fácilmente con el agua y el jabón tradicional.

Para este método casero necesitará: vinagre blanco , bicarbonato de sodio y agua oxigenada de 10 volúmenes. Si la mancha es reciente se debe colocar primero un papel para absorber el líquido. Luego rociar con una mezcla que tenga vinagre y agua en partes iguales. Dejar actuar y secar bien.

Una vez que la zona esté casi seca hay que espolvorear una cantidad generosa de bicarbonato de sodio sobre la mancha. Este ingrediente es un desodorizante natural por excelencia que absorberá la humedad restante y los residuos de olor.

Por último, se prepara una solución con media taza de agua oxigenada con una cucharadita de detergente para platos. Rociar esa mezcla directamente sobre el bicarbonato y frotar suavemente con un cepillo.