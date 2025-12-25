Limpieza: cómo quitar los rayones de los lentes de sol con ingredientes de casa

Trucos para quitar los rayones de los lentes de sol con ingredientes de limpieza naturales como bicarbonato y pasta dental.

Los rayones en los lentes de sol pueden atenuarse con trucos caseros de limpieza. Foto: Shutterstock

Los lentes de sol son un accesorio imprescindible en verano: protegen, completan el look y acompañan en cada salida. Pero también son frágiles: basta un descuido para que aparezcan esos molestos rayones que arruinan la visión y la estética. Aunque no existe un método casero que los elimine por completo, sí hay trucos naturales de limpieza que ayudan a disimularlos y mejorar su apariencia.

Bicarbonato de sodio: el ingrediente de limpieza que no falla Un clásico de la limpieza hogareña. Mezclá una cucharadita con unas gotas de agua hasta formar una pasta. Aplicala con un algodón en movimientos circulares sobre el rayón, enjuagá con agua tibia y secá con un paño de microfibra. El bicarbonato actúa como un pulidor suave.

Pasta dental blanca: para rayones más profundos No la de gel, sino la tradicional. Colocá una pequeña cantidad sobre el rayón y frotá suavemente con un paño de algodón. Retirá con agua y secá. La pasta dental ayuda a atenuar marcas superficiales gracias a sus componentes abrasivos leves.

lentes de sol tablero auto El peligro ha quedado en evidencia, en Reino Unido. Foto: Efe. Los especialistas advierten que los rayones profundos solo se solucionan cambiando los cristales.Foto: Efe. Aceite de coco o vegetal: para disimular las marcas Una gota sobre el rayón puede disimular la marca y mejorar la transparencia de manera temporal. No lo elimina, pero es un recurso rápido antes de salir.