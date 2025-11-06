Limpieza: adiós a las manchas amarillas de los cuellos de las camisas con este truco infalible
Usando productos como detergente, bicarbonato de sodio, alcohol y otros se puede lograr una limpieza perfecta de las prendas blancas.
Las camisas y remeras favoritas con el uso y el tiempo adquieren un tono amarillento, especialmente en la zona del cuello. Pero no todo está perdido, existe un truco casero de limpieza infalible y económico que le devolverá el blanco original.
Limpieza de cuellos
La clave para combatir las manchas amarillas reside en una mezcla potente que ataca directamente la grasa y los residuos del sudor.
Te Podría Interesar
Ingredientes
- Detergente líquido
- Bicarbonato de sodio
- Alcohol
- Agua caliente
- Agua oxigenada.
Paso a paso
En un recipiente se añade una detergente líquido. Luego, incorporar una cucharada de bicarbonato de sodio y un chorrito de alcohol.
Después se añade agua caliente en el recipiente y se mezclan bien todos los ingredientes. Luego sumergir únicamente la parte del cuello amarillento en la mezcla preparada. Dejar en remojo durante diez minutos.
En el caso de que las manchas sean difíciles se puede añadir un poco de agua oxigenada en el cuello y frotar con un cepillo. Luego llevar la prenda a la lavadora como de costumbre.