Limpieza: adiós a las manchas amarillas de los cuellos de las camisas con este truco infalible

Usando productos como detergente, bicarbonato de sodio, alcohol y otros se puede lograr una limpieza perfecta de las prendas blancas.

Las camisas y remeras favoritas con el uso y el tiempo adquieren un tono amarillento, especialmente en la zona del cuello. Pero no todo está perdido, existe un truco casero de limpieza infalible y económico que le devolverá el blanco original.

Limpieza de cuellos La clave para combatir las manchas amarillas reside en una mezcla potente que ataca directamente la grasa y los residuos del sudor.

Ingredientes

Detergente líquido

líquido Bicarbonato de sodio

Alcohol

Agua caliente

Agua oxigenada. Paso a paso En un recipiente se añade una detergente líquido. Luego, incorporar una cucharada de bicarbonato de sodio y un chorrito de alcohol.

Reveló en TikTok el truco definitivo para salvar la ropa manchada con lavandina Foto: Shutterstock Limpieza. La mejor fórmula para blanquear cuellos. Foto: Shutterstock Después se añade agua caliente en el recipiente y se mezclan bien todos los ingredientes. Luego sumergir únicamente la parte del cuello amarillento en la mezcla preparada. Dejar en remojo durante diez minutos.