Licencia de conducir digital: qué pasa si te quedás sin batería o sin señal, ¿funciona sin internet?

La escena es cada vez más común: alguien maneja sin llevar la billetera encima. No hay plástico, no hay papeles. Todo está en el celular. Documento, seguro, incluso la licencia de conducir . La digitalización avanzó rápido y simplificó mucho. Pero también abrió una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando el teléfono no responde?

Desde la actualización de la Ley Nacional de Tránsito, la licencia digital tiene el mismo peso legal que la física. Es decir, mostrarla desde el celular alcanza. Ya no es obligatorio llevar el carnet tradicional encima. Sin embargo, esa comodidad trae una dependencia que antes no existía.

Hoy, en la práctica, salir a manejar sin celular es casi como olvidarse la licencia en casa. La normativa establece que el conductor debe poder exhibirla, y si el único formato que tiene es digital, el teléfono pasa a ser indispensable.

Esto cambia la lógica. Antes, el problema era olvidarse del carnet. Ahora, puede ser que se quede sin batería . Y el resultado, en términos legales, es bastante parecido.

Uno de los puntos que generaba más dudas tenía que ver con la conectividad. No siempre hay buena señal, sobre todo en rutas o zonas alejadas. Para eso, el sistema incorpora una solución: la posibilidad de descargar la licencia con un código QR que funciona sin conexión.

Ese código tiene una validez limitada —24 horas— y permite que las autoridades verifiquen el documento en el momento, incluso sin internet. Es una forma de evitar fraudes y, al mismo tiempo, garantizar que el conductor pueda cumplir con la exigencia.

También existe una opción más simple, aunque menos robusta: hacer una captura de pantalla antes de salir. No es lo ideal, pero puede servir como respaldo en situaciones puntuales.

La extensión de la vigencia de la licencia de conducir digital, que ya fue notificada a los 135 distritos, obedece a que aún Milei no designó a nadie frente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Foto: Archivo Foto: Archivo MDZ

Ahora bien, hay algo que no tiene solución técnica. Si el celular se apaga, no hay documento que mostrar. Y ahí es donde aparece el punto más discutido.

Desde el Gobierno fueron claros: quedarse sin batería equivale, en términos prácticos, a no tener la licencia. La responsabilidad es del conductor. Igual que antes lo era llevar el carnet físico, ahora lo es asegurarse de que el dispositivo funcione.

Qué dice la normativa vigente

El cambio quedó establecido en el decreto 196/2025, donde se detalla qué documentos son obligatorios al circular: la licencia, la identificación del vehículo y la revisión técnica. Todos pueden presentarse en formato digital.

La diferencia es que ahora el formato digital dejó de ser complementario y pasó a ser plenamente válido. El físico, en cambio, quedó como opcional.

Una comodidad que también exige previsión

La digitalización simplifica. Eso está claro. Permite salir con menos cosas, resolver trámites más rápido y tener todo a mano. Pero también obliga a cambiar ciertos hábitos.

Cargar el celular antes de salir, prever zonas sin señal o tener una copia descargada ya no es un detalle menor. Es parte de la rutina.

Porque en la calle, al final, la tecnología ayuda. Pero no reemplaza algo básico: estar preparado.