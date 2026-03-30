Las vitaminas que reparan el hígado y los alimentos que las tienen

Tu hígado trabaja mal si no tiene estas vitaminas en niveles normales. Qué le pasa al hígado cuando le faltan estas vitaminas.

El hígado es el órgano que más trabajo silencioso hace en el cuerpo. Filtra más de 1.500 litros de sangre al día, produce bilis, almacena glucosa y elimina toxinas. Cuando sus niveles de ciertas vitaminas caen, ese trabajo se deteriora sin síntomas visibles durante años. Estos alimentos las tienen.

El hígado avisa tarde, pero las vitaminas actúan antes La vitamina E es el escudo antioxidante del tejido hepático. Estudios publicados en The New England Journal of Medicine confirmaron que la vitamina E reduce la inflamación hepática en pacientes con hígado graso no alcohólico. La dosis efectiva estudiada fue de 800 UI diarias bajo supervisión médica. Las fuentes naturales más ricas son el aceite de girasol, las almendras, las espinacas y el aguacate.

AGUACATE 3.jpg La vitamina D baja está presente en el 90% de los casos de hígado graso. Una investigación del Journal of Hepatology analizó a 9.000 pacientes y encontró déficit de vitamina D en casi todos los casos de enfermedad hepática crónica. El sol sigue siendo la fuente más eficaz, con 20 minutos de exposición directa al día. En términos de alimentos, el salmón, las sardinas, el huevo entero y los hongos shiitake aportan cantidades relevantes de esta vitamina.