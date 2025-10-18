Presenta:

Las vitaminas que protegen tu intestino y alivian malestares

Escucha las señales del cuerpo y conoce las principales vitaminas para cuidar tu intestino desde hoy.

Julián Martínez

Además de sus beneficios para el intestino, estas vitaminas también son excelentes para las articulaciones y la piel. Foto: Archivo

El cuerpo necesita vitaminas y el intestino responde cuando las tiene. Si sientes inflamación, digestiones pesadas o cansancio después de comer, la causa no siempre está en los alimentos. Muchas veces se trata de una falta de nutrientes que alteran tu salud intestinal.

Las vitaminas y dónde hallarlas

La vitamina B12 es fundamental para que las células del intestino se regeneren con normalidad. Si existe un déficit, la capa protectora que recubre la mucosa se debilita y el cuerpo pierde la capacidad de asimilar lo que comes. Para evitarlo, conviene sumar carnes magras, pescado y huevos a tu dieta semanal.

La carne magra, el pescado, los frutos secos y los huevos son buenas fuentes de vitaminas.

Otra vitamina esencial es la D, que regula de forma directa la microbiota. Cuando no hay suficiente, aumentan los procesos inflamatorios que generan hinchazón y malestar. Una forma sencilla de estimular su presencia es tomar sol en horarios seguros, además de consumir alimentos como salmón, lácteos y huevos.

La vitamina A también cumple un papel importante al proteger las células intestinales y fortalecer la barrera defensiva frente a toxinas y bacterias. Se encuentra de manera abundante en zanahoria, camote, espinaca y otros vegetales de color intenso. Estos aportes naturales son una manera práctica de cuidar tu digestión.

Junto con estas, la vitamina C favorece la producción de colágeno en la pared intestinal, lo que ayuda a mantener la elasticidad y la resistencia de los tejidos. Además, es un antioxidante que reduce la acción de los radicales libres. Frutas cítricas, pimientos y kiwi son opciones ricas y fáciles de añadir en el día.

