Las vitaminas que protegen tu intestino y alivian malestares

Escucha las señales del cuerpo y conoce las principales vitaminas para cuidar tu intestino desde hoy.

Además de sus beneficios para el intestino, estas vitaminas también son excelentes para las articulaciones y la piel. Foto: Archivo

El cuerpo necesita vitaminas y el intestino responde cuando las tiene. Si sientes inflamación, digestiones pesadas o cansancio después de comer, la causa no siempre está en los alimentos. Muchas veces se trata de una falta de nutrientes que alteran tu salud intestinal.

Las vitaminas y dónde hallarlas La vitamina B12 es fundamental para que las células del intestino se regeneren con normalidad. Si existe un déficit, la capa protectora que recubre la mucosa se debilita y el cuerpo pierde la capacidad de asimilar lo que comes. Para evitarlo, conviene sumar carnes magras, pescado y huevos a tu dieta semanal.

Otra vitamina esencial es la D, que regula de forma directa la microbiota. Cuando no hay suficiente, aumentan los procesos inflamatorios que generan hinchazón y malestar. Una forma sencilla de estimular su presencia es tomar sol en horarios seguros, además de consumir alimentos como salmón, lácteos y huevos.

La vitamina A también cumple un papel importante al proteger las células intestinales y fortalecer la barrera defensiva frente a toxinas y bacterias. Se encuentra de manera abundante en zanahoria, camote, espinaca y otros vegetales de color intenso. Estos aportes naturales son una manera práctica de cuidar tu digestión.