Las tres vitaminas que tu piel necesita cuando pierde firmeza y brillo

La piel responde cuando recibe lo que necesita. Las tres vitaminas que te darán el cambio que buscas.

Julián Martínez

Cuando tu piel se ve opaca, tirante o más sensible, suele estar pidiendo ayuda. Muchas veces el problema está por dentro. Esta necesita nutrientes para mantener su estructura y resistir el desgaste diario. Entre ellos, hay vitaminas que si faltan, pierdes la firmeza y el brillo.

Las vitaminas necesarias para tu piel

La vitamina C es una de las más importantes para la piel. Participa en la formación de colágeno, una proteína que da firmeza y resistencia. Sin ella, la piel pierde tensión y se ve apagada. También protege frente al daño causado por el sol, el estrés y la contaminación. Encuéntrala en kiwis, las fresas, los cítricos y el pimiento rojo.

La vitamina A cumple otra función esencial. Ayuda al recambio celular, un proceso que mantiene la piel uniforme y con mejor textura. Cuando falta, las células viejas se acumulan y el aspecto se vuelve irregular. También influye en la producción de grasa natural, lo que afecta la hidratación. Está presente en alimentos como el huevo, el camote y la zanahoria. Su consumo regular favorece una piel más renovada. Una carencia prolongada se asocia con sequedad, aspereza y mayor sensibilidad. Por eso, una dieta variada resulta tan importante como cualquier rutina de cuidado.

La vitamina D ayuda a controlar la inflamación y refuerza la barrera cutánea. Cuando sus niveles son bajos, la piel se irrita con facilidad y pierde agua con mayor rapidez. Esto se traduce en tirantez y enrojecimiento. Se obtiene a través de la exposición solar y de alimentos como el salmón, las sardinas y el huevo.

