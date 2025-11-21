Presenta:

Las razas de perros que más se adaptan al frío

Las bajas temperaturas ponen a prueba a muchas razas de perros, pero algunas cuentan con características físicas que las ayudan a atravesar el invierno mejor.

Alejandro Llorente

Algunas razas desarrollaron pelajes gruesos y resistentes que las protegen del frío extremo. Foto: Archivo

Cuando bajan las temperaturas, no todos los perros lo pasan igual. Algunas razas están genéticamente preparadas para la nieve, el viento y el hielo gracias a su pelaje, su contextura y su origen.

Las razas que más se adaptan al frío

  • Husky siberiano: son los favoritos cuando se piensa en nieve. Su doble capa de pelo y su resistencia física los convierten en verdaderos expertos en temperaturas bajo cero.

  • Malamute de Alaska: más grande y robusto que el husky, está diseñado para arrastrar cargas pesadas en climas extremos. Su pelaje espeso lo protege incluso en tormentas de nieve.

  • San Bernardo: originarios de los Alpes, son perros tranquilos y enormes con un pelaje denso que les permite soportar el frío intenso de montaña. Famosos por su trabajo de rescate, no temen a la nieve.

¿Llevar o no llevar a tu perro a la nieve? Esto es todo lo que tenés que saber antes de realizar ese paseo Foto: freepik
El origen geográfico de cada raza determina su capacidad para adaptarse al clima invernal. Foto: Archivo

  • Pastor alemán: aunque no es estrictamente un perro de nieve, su doble manto y su estructura fuerte le permiten tolerar bastante bien el clima frío.

  • Akita inu: criado en Japón, es un perro resistente y silencioso, con un manto grueso que lo protege de los inviernos más duros.

  • Chow chow: su pelaje esponjoso no es solo adorable: funciona como un abrigo natural que mantiene su temperatura corporal estable incluso en días helados.

¿Y cómo se adaptan tan bien?

Estas razas comparten algunas características clave: pelaje doble, piel gruesa, buena masa muscular y un metabolismo preparado para regular mejor el calor en ambientes fríos.

