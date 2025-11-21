Las razas de perros que más se adaptan al frío
Las bajas temperaturas ponen a prueba a muchas razas de perros, pero algunas cuentan con características físicas que las ayudan a atravesar el invierno mejor.
Cuando bajan las temperaturas, no todos los perros lo pasan igual. Algunas razas están genéticamente preparadas para la nieve, el viento y el hielo gracias a su pelaje, su contextura y su origen.
Las razas que más se adaptan al frío
- Husky siberiano: son los favoritos cuando se piensa en nieve. Su doble capa de pelo y su resistencia física los convierten en verdaderos expertos en temperaturas bajo cero.
- Malamute de Alaska: más grande y robusto que el husky, está diseñado para arrastrar cargas pesadas en climas extremos. Su pelaje espeso lo protege incluso en tormentas de nieve.
- San Bernardo: originarios de los Alpes, son perros tranquilos y enormes con un pelaje denso que les permite soportar el frío intenso de montaña. Famosos por su trabajo de rescate, no temen a la nieve.
- Pastor alemán: aunque no es estrictamente un perro de nieve, su doble manto y su estructura fuerte le permiten tolerar bastante bien el clima frío.
- Akita inu: criado en Japón, es un perro resistente y silencioso, con un manto grueso que lo protege de los inviernos más duros.
- Chow chow: su pelaje esponjoso no es solo adorable: funciona como un abrigo natural que mantiene su temperatura corporal estable incluso en días helados.
¿Y cómo se adaptan tan bien?
Estas razas comparten algunas características clave: pelaje doble, piel gruesa, buena masa muscular y un metabolismo preparado para regular mejor el calor en ambientes fríos.