Las bebidas calientes para ganarle al frío extremo y no enfermarte esta semana

Olvídate del café: estas son las bebidas que debes tomar los días de frío intenso para calentar el cuerpo.

El frío intenso va más allá de una simple sensación incómoda en la piel. Cuando las temperaturas caen de forma abrupta, los vasos sanguíneos se contraen para proteger los órganos vitales, y se reducen las defensas en las vías respiratorias y facilitando la entrada de virus.

Bebidas calientes contra las bajas temperaturas La infusión de jengibre lidera la lista científica gracias a sus compuestos activos llamados gingeroles. Esta raíz estimula de forma directa la circulación sanguínea, lo que genera un efecto térmico inmediato en las extremidades mientras aporta propiedades antiinflamatorias que reducen la congestión nasal.

Un té de limón y jengibre es un buen aliado. Canva Por su parte, el clásico preparado de agua tibia con limón y miel proporciona una dosis concentrada de vitamina C. La combinación actúa como un escudo que disminuye la duración de los estados gripales y alivia la irritación de la garganta mediante sus componentes antibacterianos naturales.

El té verde y su enorme cantidad de antioxidantes llamados catequinas, son esenciales para fortalecer el sistema inmune. Su ingesta regular durante los días más gélidos ayuda al cuerpo a combatir el estrés oxidativo provocado por los cambios bruscos de temperatura ambiental.