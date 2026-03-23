Las 4 plantas de interior que purifican el aire y no necesitan sol directo

No solo decoran: estas plantas purifican el aire y son ideales para espacios sin mucha luz ni mantenimiento.

Cada vez más personas buscan incorporar plantas al hogar que, además de decorar, cumplan una función concreta: purificar elaire. Existen varias opciones que no necesitan sol directo ni riego frecuente, y que ayudan a crear ambientes más tranquilos y saludables.

Estas plantas purifican el aire absorbiendo toxinas a través de sus hojas y raíces, aumentan la humedad ambiental por transpiración y liberan oxígeno de forma continua.

La planta para eliminar toxinas en casa La orquídea es fácil de cuidar y aporta belleza con poco esfuerzo. No es tóxica para mascotas ni personas, y sus flores agregan una presencia suave y elegante que combina con cualquier ambiente. A diferencia de la mayoría de las plantas, produce oxígeno durante la noche, lo que la convierte en una opción ideal para el dormitorio. Prefiere la luz brillante e indirecta, por lo que se recomienda ubicarla en estantes, cómodas o alféizares alejados del sol directo.

Con este secreto casero tendrás el jardín lleno de orquídeas Foto: Archivo La planta que purifica el aire. Archivo La palmera de salón es un clásico para interiores y también es segura para mascotas. Sus hojas plumosas generan un ambiente exuberante y relajante mientras purifican el aire. Es de bajo mantenimiento: tolera la poca luz y no requiere riego frecuente. Queda bien cerca de ventanas o al lado de la cama para sumar un toque tropical.

La peperomia es compacta y aporta color sin ocupar demasiado espacio. Sus hojas de formas poco convencionales la hacen llamativa y práctica a la vez. Prospera con luz indirecta y necesita riego ocasional. Se luce en estantes, cómodas o mesas auxiliares.