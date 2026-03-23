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Las 4 plantas de interior que purifican el aire y no necesitan sol directo

No solo decoran: estas plantas purifican el aire y son ideales para espacios sin mucha luz ni mantenimiento.

Cynthia Garrido

Las plantas ideales para el jardín.

Las plantas ideales para el jardín.

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Cada vez más personas buscan incorporar plantas al hogar que, además de decorar, cumplan una función concreta: purificar elaire. Existen varias opciones que no necesitan sol directo ni riego frecuente, y que ayudan a crear ambientes más tranquilos y saludables.

Estas plantas purifican el aire absorbiendo toxinas a través de sus hojas y raíces, aumentan la humedad ambiental por transpiración y liberan oxígeno de forma continua.

La planta para eliminar toxinas en casa

La orquídea es fácil de cuidar y aporta belleza con poco esfuerzo. No es tóxica para mascotas ni personas, y sus flores agregan una presencia suave y elegante que combina con cualquier ambiente. A diferencia de la mayoría de las plantas, produce oxígeno durante la noche, lo que la convierte en una opción ideal para el dormitorio. Prefiere la luz brillante e indirecta, por lo que se recomienda ubicarla en estantes, cómodas o alféizares alejados del sol directo.

Con este secreto casero tendrás el jardín lleno de orquídeas Foto: Archivo
La planta que purifica el aire.&nbsp;

La planta que purifica el aire.

La palmera de salón es un clásico para interiores y también es segura para mascotas. Sus hojas plumosas generan un ambiente exuberante y relajante mientras purifican el aire. Es de bajo mantenimiento: tolera la poca luz y no requiere riego frecuente. Queda bien cerca de ventanas o al lado de la cama para sumar un toque tropical.

La peperomia es compacta y aporta color sin ocupar demasiado espacio. Sus hojas de formas poco convencionales la hacen llamativa y práctica a la vez. Prospera con luz indirecta y necesita riego ocasional. Se luce en estantes, cómodas o mesas auxiliares.

peperomia Una planta con muchos beneficios. Foto: Fuente: Shutterstock
Peperomia: la planta ideal para estantes.&nbsp;

Peperomia: la planta ideal para estantes.

La planta de oración se distingue por sus hojas estampadas que se pliegan al caer la noche. Prefiere la luz media y el riego regular, y se desarrolla mejor en ambientes húmedos. Es ideal para estanterías, cómodas o macetas colgantes, donde sus hojas decorativas se pueden apreciar de cerca.

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