Lara Croft vuelve: así se ve Tomb Raider antes del anuncio

Aventura épica, las primeras imágenes del nuevo Tomb Raider. El regreso de Lara Croft y lo que sabemos del filtrado Legacy of Atlantis.

El mundo gamer se sacude con la noticia. La nueva aventura de Lara Croft, Tomb Raider Legacy of Atlantis, ha visto la luz antes de su presentación oficial. El proyecto se revelará en The Game Awards 2025, pero ya circulan imágenes y un fragmento de tráiler de baja resolución. Todo apunta a que la saga regresa a sus raíces clásicas.

Lara Croft regresa Tomb Raider Legacy of Atlantis se ha filtrado en la red, aunque la presentación oficial está fijada para The Game Awards de este año. Las primeras impresiones sugieren un remake de la primera aventura de Lara Croft. Las emocionantes travesías de Lara Croft se preparan para recibir otra entrega. El proyecto se desvelará durante la prestigiosa gala organizada por Geoff Keighley. Ahora se tiene acceso a imágenes que confirman la existencia de Legacy of Atlantis.

lara croft 2 Circula también una porción del video promocional, aunque sin mucha nitidez. Pese a la calidad limitada, el material genera muchas expectativas. Un informante aseguraba hace poco que este título no será la única novedad. La saga Tomb Raider prepara más sorpresas para la noche de premiación. Un usuario de ResetEra compartió que el aparente proyecto está casi listo. Esto se deduce al analizar el nivel de detalle que muestran las capturas. Cuentas fan de la saga y Lara Croft comentan las novedades sin parar. Las imágenes filtradas insinúan un regreso al Tomb Raider original de 1996.

lara croft Esperan que sea parecido al clásico La elección de un remake parece un camino lógico para la franquicia. Esta opinión surge al considerar el cierre de la última trilogía, Shadow of the Tomb Raider. Hay quienes disfrutaron el reinicio de la saga pero extrañan el pasado. Muchos esperan un Tomb Raider que ponga foco en el plataformeo y la exploración.

La resolución de acertijos y puzles era una parte fundamental de la experiencia. El nuevo juego parece retomar ese espíritu de aventura y misterio ancestral. La filtración, si bien no es deseada, ha encendido la conversación online. Los seguidores debaten sobre qué elementos del clásico se mantendrán.