Lao-Tse: "Manifiesta la sencillez, abraza lo simple, reduce el egoísmo y ten pocos deseos"

El filósofo chino Lao-Tse , una de las figuras más influyentes del pensamiento oriental antiguo, dejó una frase que todavía hoy sigue alimentando lecturas sobre la vida, el deseo y la búsqueda de equilibrio: "Manifiesta la sencillez, abraza lo simple, reduce el egoísmo y ten pocos deseos".

Con esta idea, el autor condensó una mirada que siglos después todavía se retoma por su forma directa de cuestionar los excesos y volver a lo esencial.

La frase no propone una vida vacía ni apagada. Tampoco habla de resignación. Lo que plantea es otra cosa: bajar el ruido, quitar el exceso y dejar de medir todo desde la acumulación, la competencia o el deseo constante de más.

La enseñanza de Lao Tse también pone el foco en dos cuestiones muy concretas: el egoísmo y los deseos. Cuando Lao Tse habla de reducir el egoísmo, la idea apunta a sacar al yo del centro de todo. Y cuando propone tener pocos deseos, no sugiere anular toda aspiración, sino evitar que la vida quede dominada por una búsqueda interminable de posesiones, reconocimiento o control.

Con pocas palabras, la frase de Lao Tse plantea una crítica a los excesos y una invitación a volver a lo esencial.

Buena parte de la fuerza de la frase está ahí. No se limita a recomendar una conducta individual, sino que también funciona como una crítica a los excesos. En el pasaje donde aparece, el texto cuestiona ciertas búsquedas artificiales y propone una existencia más natural, menos gobernada por la ambición, la vanidad o la necesidad de aparentar.

Leída en el presente, la frase de Lao Tse puede vincularse con muchos aspectos de la vida cotidiana. Habla del consumo, de la ansiedad, de la presión por destacarse y también del cansancio que produce querer siempre más. En un tiempo atravesado por la sobreexigencia y la comparación permanente, su vigencia se sostiene porque plantea que no todo se resuelve agregando cosas y que, en muchos casos, vivir mejor también supone quitar.

Por eso la frase sigue circulando con tanta fuerza. En lugar de ofrecer una fórmula rápida para alcanzar plenitud, plantea una reflexión más profunda sobre el deseo y sus límites. En esa mirada, la sencillez deja de ser un gesto decorativo y pasa a convertirse en una forma de equilibrio.