¿La tenías? Las dos formas más ingeniosas de transformar la bicicleta vieja que ya no usas

Con el paso del tiempo hay bicicletas que quedan en el olvido llenas de polvo ocupando un espacio importante del hogar. Sin embargo, su estructura metálica está diseñada para soportar peso y posee un potencial decorativo enorme que muchos no saben.

La tendencia actual de “hacelo vos mismo” invita a dar una segunda oportunidad bajo una estética vintage o industrial. Para eso se puede hacer dos proyectos innovadores para convertir un cuadro de metal en una pieza funcional que se llevará todas las miradas.

Una excelente opción es preparar un jardín vertical con ruedas. Se puede dar un toque rústico al patio, balcón o jardín y en este caso la bicicleta es el soporte perfecto. Su diseño ofrece muchos puntos de apoyo para colocar l vegetación.

Para este trabajo se necesitará la bicicleta, macetas ligeras y plantas , precintos o ganchos y pintura para metales. En primer lugar, se quitan las partes que no suman como la cadena o los pedales y hay que realizar una limpieza del cuadro. Se puede pintar blanco o turquesa para darle un toque moderno.

Luego hay que fijar la bicicleta en el suelo y apoyarla contra una pared . Se puede aprovechar el manubrio y el portaequipaje para colocar las macetas. Usar plantas que caigan en cascada sobre las ruedas provocará un efecto visual y orgánico.

Mientras que los que prefieren un toque industrial el cuadro de una bicicleta se puede transformar en un aplique de pared. Para eso se necesitará el cuadro de la bicicleta sin ruedas, un kit eléctrico, una bombilla led y taladro.

En primer lugar, se pasa el cable por el interior de los tubos del cuadro haciendo que el portalámparas salga por el frente (donde iba el manubrio) o por la zona del asiento. Perforar la pared y usar soportes resistentes para colgar el cuadro. Al encenderla no solo se iluminará el ambiente si no que se tratará de una obra de arte funcional.