La tendencia que se impone: por qué recomiendan colocar vinagre de manzana en el parabrisas del auto

Los expertos en limpieza destacan las propiedades del vinagre de manzana para este trabajo. Es económico y se realiza de manera sencilla.

Cuando de limpieza se trata los expertos en esto siempre tienen alternativas caseras y más económicas con excelentes resultados. En este caso es importante mantener los cristales del auto limpios, no solo por estética sino por una cuestión de seguridad vial. El vinagre de manzana será el aliado en este caso.

Limpieza con vinagre de manzana El vinagre de manzana es ideal para este desafío de limpieza del parabrisas. Los expertos en estas tareas como los especialistas de Bedford Window Cleaning, señalan que el ingrediente tiene propiedades naturales químicas que son ideales para el cuidado de los cristales.

La limpieza de los parabrisas es fundamental para evitar accidentes Foto: Shutterstock La limpieza con vinagre de manzana es muy efectiva. Foto: Shutterstock Los que lo recomiendan destacan el poder desengrasante del vinagre porque con su acidez implacable puede quitar la grasa, los restos de insectos y las manchas de resina que el agua no puede remover. También es muy eficaz para eliminar las marcas de lluvia que dejan las gotas cuando se secan.

Paso a paso Para que el resultado sea excelente lo ideal es realizar una limpieza previa pasando agua sobre el vidrio para remover el polvo o la tierra superficial. Con esto se evita que se raye el cristal.

El paso siguiente es humedecer una bayeta de microfibra con vinagre de manzana y frotar con suavidad sobre el parabrisas haciendo fuerza en las manchas más rebeldes. Para evitar que queden vetas se distribuye el líquido haciendo movimientos en forma de ocho.