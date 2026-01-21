Este es el motivo por el que hay que tirar limón y bicarbonato de sodio en las rejillas del baño

Los expertos en las tareas del hogar conocen un truco que terminará con los malos olores. Bicarbonato de sodio y limón son un dúo que no falla.

Los que están en el mundo de la limpieza tienen soluciones útiles y económicas para realizar las tareas del hogar. Las rejillas del baño y la cocina generalmente son puntos ciegos: acumulan sarro, humedad y restos orgánicos. Son un refugio para bacterias y malos olores, por eso la solución está en el limón y el bicarbonato de sodio.

Limpieza de las rejillas con limón y bicarbonato Los expertos en limpieza ecológica rescatan una fórmula infalible que logra combinar ciencia y naturaleza. Un dúo dinámico muy usado para desinfectar y cumplir tareas del hogar.

bicarbonato de sodio Un gran aliado para las plantas. Foto: Fuente: Freepik El bicarbonato de sodio y el limón son una gran combinación. Foto: Fuente: Freepik La mezcla de bicarbonato de sodio y limón no solo es conocida por su efectividad y por ser económica sino por la reacción química que genera. En el caso del limón aporta ácido cítrico, un desengrasante natural mientras que el bicarbonato neutraliza olores y es un abrasivo suave.

Cuando estos dos componentes se unen producen una reacción efervescente que penetra en los rincones de la rejilla permitiendo despegar la suciedad y el moho. Este método es muy efectivo para reducir la carga microbiana en las superficies que están en contacto constante con el agua.

Con este truco de limpieza se terminarán los olores de la cañería, se desengrasa fácilmente gracias a la acción del limón y el hogar estará libre de tóxicos, ya que se trata de una alternativa segura para familias, mascotas y niños porque no deja residuos químicos en el ambiente.