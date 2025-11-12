La serie policial de Netflix con 8 capítulos que muestra un asesinato misterioso y un sospechoso pupular

La miniserie mezcla política, racismo y misterio, y muchos aseguran que está basada en hechos reales.

Los conflictos políticos son la fuente de grandes historias para Netflix. Basta con echar un vistazo a The Crown, House of Cards o La diplomática y comprobarlo. En esta ocasión te presentamos una serie que pasó desapercibida pero que guarda una historia sobre un asesinato muy entretenida.

Se trata de La locura, una miniserie en la que el comentarista de medios de comunicación Muncie Daniels (Colman Domingo) es arrestado tras encontrarse con el asesianto de un hombre blanco poderoso en el bosque de los montes Poconos en Pensilvania. Muncie tiene que demostrar su inocencia y recuperar su reputación.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - La Locura Tráiler Netflix La serie fue creada por el dramaturgo Stephen Belber y cobra vida gracias a Colman Domingo, conocido por sus papeles en series como Euphoria, Rustin, Fear The Walking Dead o Las vidas de Sing Sing. En La locura encarna un personaje sumido en un enredo físico y emocional.

Muchos creen que la miniserie está inspirada en un caso real, pero no es así. Muncie Daniels y los personajes secundarios no están basados en personas reales, aunque sí reflejan conflictos del ámbito político, mediático y social de Estados Unidos. El personaje MarkSimon, el líder extremista, es el que más dudas despertó pero tampoco está inspirado en la realidad.