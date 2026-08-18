La serie de HBO que casi nadie vio y hoy es considerada una obra maestra

Hay series que con el tiempo han pasado a ser consideradas de culto y entre lo mejor de lo mejor. Ese es el caso de títulos como Los Soprano, Breaking Bad y Game of Thrones. Y otro de los títulos que deberíamos sumar a la lista es The Leftovers , actualmente disponible en HBO Max .

La producción de HBO se estrenó en 2014 con una premisa bastante particular. De un momento a otro, el 2% de la población mundial desaparece sin ninguna explicación. No hay pistas, responsables ni una teoría que permita entender qué sucedió. Tres años después, quienes quedaron atrás intentan seguir adelante en un mundo que ya no es el mismo.

Creada por Damon Lindelof (el mismo de Lost y la recién estrenada Linternas ) y basada en la novela de Tom Perrotta, The Leftovers sigue a Kevin Garvey, un jefe de policía interpretado por Justin Theroux que intenta mantener a su familia unida mientras su comunidad todavía lidia con las consecuencias de aquella desaparición.

La historia podría haberse convertido fácilmente en un thriller sobrenatural dedicado a descubrir dónde fueron esas personas. En cambio, utiliza esa pregunta como punto de partida para hablar sobre el duelo, la fe, la pérdida y la necesidad de encontrar algún sentido cuando no existen respuestas.

Eso explica también por qué la serie puede desconcertar durante sus primeros episodios. The Leftovers no ofrece soluciones rápidas ni convierte cada misterio en una pista hacia una explicación definitiva. El foco está puesto en los personajes y en las distintas maneras que encuentran para sobrevivir a algo que no pueden comprender.

Y allí aparecen algunos de sus mejores personajes, como Nora Durst, interpretada por Carrie Coon, o Matt Jamison, a cargo de Christopher Eccleston. Cada uno enfrenta la pérdida desde un lugar diferente, y sus historias terminan siendo tan importantes como la gran pregunta que dio origen a la serie.

Una serie que mejoró con cada temporada

La recepción de The Leftovers también tuvo su propio recorrido. La primera temporada generó opiniones divididas, pero la serie fue ganando reconocimiento a medida que avanzó.

La segunda temporada alcanzó un 94% de aprobación de los críticos en Rotten Tomatoes, mientras que la tercera llegó al 99%. La producción terminó convirtiéndose en una de las series más celebradas de HBO, pese a que nunca tuvo el impacto masivo de otros grandes títulos de la cadena.

Carrie Coon entrega uno de los mejores papeles de su carrera en The Leftovers. HBO

The Leftovers tiene tres temporadas y una historia completamente terminada. Y sí, es cierto que deja varias respuestas en el aire, pero eso es justamente lo que la distingue de otros títulos. En una época en la que muchas producciones parecen obligadas a explicar cada misterio, el drama de HBO se permite aceptar la incertidumbre.

No importa tanto saber qué ocurrió con quienes desaparecieron. Lo verdaderamente interesante es descubrir qué les ocurrió a los que tuvieron que aprender a vivir sin ellos. Las dos primeras temporadas tienen 10 episodios cada una, mientras que la tercera solo 8. Está completa en HBO Max.