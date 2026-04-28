La sentadilla que ayuda a bajar la presión y reducir el riesgo de infarto, según estudios

El corazón avisa. Muchas veces en silencio. La presión alta, el sedentarismo y el estrés aumentan el riesgo de infarto cada año. Frente a eso, médicos y especialistas empezaron a mirar un ejercicio simple que gana fuerza: la sentadilla isométrica contra la pared. Y estudios recientes muestran efectos reales sobre la presión arterial y la salud cardiovascular.

Investigaciones publicadas en el British Journal of Sports Medicine analizaron más de 270 estudios y más de 15.000 participantes. El resultado sorprendió a muchos especialistas: los ejercicios isométricos fueron los más efectivos para bajar la presión arterial.

Entre todos los ejercicios, la sentadilla contra la pared apareció como una de las más fuertes para reducir la presión sistólica, relacionada con el riesgo de infarto y ACV.

La explicación es simple. Al mantener el cuerpo en tensión durante varios segundos, los músculos obligan al sistema cardiovascular a trabajar distinto. Eso mejora la circulación y ayuda a relajar los vasos sanguíneos.

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Cómo hacer la sentadilla isométrica

La técnica correcta: hay que apoyar la espalda contra una pared y bajar el cuerpo hasta formar un ángulo cercano a 90 grados con las rodillas. Los pies deben quedar separados al ancho de los hombros y un poco adelantados. Mantener esa posición entre 20 y 60 segundos. Luego se descansa un minuto y se repite entre tres y cinco veces.

Especialistas recomiendan practicarla tres veces por semana. Con el paso de las semanas, muchas personas notan mejoras en resistencia, circulación y presión arterial.