La red secreta de millonarios que cobra 16.000 dólares la entrada y enseña sobre cultos sale a la luz

La filtración de información se viralizó en redes sociales y te contamos todo lo que se sabe sobre la reunión anual de millonarios.

APeter Thiel, de 54 años, es conocido por haber fundado junto a Elon Musk la empresa PayPal. Foto: https://cdn.britannica.com/05/193905-050-E56BBC5F/Peter-Thiel.jpg

Una hackactivista descubrió una red secreta fundada en 2006 por el millonario Peter Thiel, cofundador de PayPal. La filtración de información expone a un grupo de élite al que pertenecen líderes mundiales, ejecutivos de empresas y multimillonarios, entre ellos un empresario argentino.

Los documentos analizados por la revista Wired, muestran que esta red fue creada para personas influyentes en tecnología, política, conocimiento, gobierno, finanzas y otros ámbitos.

Qué hacen en Dialog La "secta" se llama Dialog y funciona como un espacio para relaciones informales entre líderes más poderosos. Pero el evento más importante es el retiro presencial anual en lugares lujosos que incluyen sesiones moderadas con nombres como "¿El dinero compra la felicidad?", "Recuperemos la energía nuclear", "Cómo afrontar la Tercera Guerra Mundial", "¿Cómo va tu vida sexual?" y "Cómo construir un culto".

El secreto detrás de Dialog, el grupo de los millonarios. Archivo Para los momentos de ocio, la organización cuenta con una app de citas donde una inteligencia artificial empareja a los participantes basándose en su grado de fama y tendencias políticas.

La activista informática Maia Arson Crimew reveló que los registros de incripción están ocultos en un sitio web. Cada perfil contiene un estado de membresía, una biografía, la afiliación política, la ciudad de residencia y más detalles. La entrada al retiro exclusivo cuesta 16 mil dólares y se podría realizar en agosto en Dublín.