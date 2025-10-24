La RAE aclaró cómo escribir la hora sin meter la pata

En la vida diaria abundan los carteles y los mensajes que dicen “8:00 hs” u “8:00 hrs”. Se ven en oficinas, colegios y chats de trabajo. Sin embargo, esa manera no encaja en el español normativo. La Real Academia Española ( RAE ) puso orden y recordó la forma correcta.

Para escribir horarios se utiliza un símbolo, no una abreviatura: la letra “h”. Va en minúscula, sin plural y sin punto. Queda así: “16:00 h”. La aclaración no es un capricho. Responde a un estándar técnico del Sistema Internacional de Unidades. Una abreviatura recorta una palabra y suele terminar con punto. Un símbolo representa una unidad de medida y no se altera por número ni por género.

Con la hora pasa eso mismo. El símbolo es “h”. No corresponde escribir “hs” ni “hrs” como si fueran plurales. Tampoco usar mayúscula. La forma limpia y legible pide un espacio entre la hora y el símbolo: “07:30 h”, “21:45 h”. Si la oración termina ahí, el punto va después del símbolo: “La clase empieza a las 08:15 h.” Este criterio hace juego con otras unidades. Funciona igual para minutos y segundos. “min” y “s” también son símbolos y tampoco llevan plural.

En una agenda puede verse: “Reunión, 10:00 h”. En una pieza gráfica: “Apertura, 09:00 h”. En un correo: “Entrega, 18:30 h”. Cuando se marcan rangos, conviene usar un guion o en dash: “Atención, 9–13 h”. Nada de duplicar símbolos ni de sumar una “s”. Si trabajás con el formato de veinticuatro horas, no hace falta aclarar “a. m.” o “p. m.”. El número ya indica si es mañana o tarde.

Para duraciones, la fórmula es igual de simple: “2 h”, “1 h 30 min”, “45 min”. Cuando aparece una zona horaria, va aparte: “17:00 h (UTC−3)”. Con estas pautas, planillas, grillas y cartelería ganan uniformidad.

Cambia la hora para todo el país: ¿qué día y a qué hora hay que ajustar los relojes? Foto: Shutterstock

Cambia la hora para todo el país: ¿qué día y a qué hora hay que ajustar los relojes? Foto: Shutterstock

Errores comunes y cómo evitarlos

El hábito de escribir “hs” nació de la costumbre y se extendió por décadas. Pero repetido no significa correcto. Otro traspié es mezclar formatos. Si una comunicación adopta la notación de 24 horas, conviene sostenerla en todo el texto. Nada de alternar con “a. m./p. m.”. La consistencia ahorra dudas y mantiene prolija la señalética.

La regla trae beneficios concretos. Equipos que comparten plantillas trabajan más rápido. En medios, carteles y webs, la claridad se nota. La misma lógica aplica en contratos o invitaciones. Cuando todo se escribe igual, las personas entienden a la primera. Y hay un plus: los sistemas de búsqueda interna encuentran mejor los archivos que siguen un patrón fijo. Si aparecen piezas antiguas con “hs” o “hrs”, la solución es sencilla. Reemplazar por “h” y ajustar espacios. El contenido no cambia. La presentación mejora.

Uno: elegí el formato de 24 horas y sostenelo. Dos: escribí número, espacio y símbolo. Tres: sin plural y sin punto, salvo cierre de oración. Cuatro: para rangos, usá “9–13 h”. Cinco: para duraciones, “2 h”, “30 min”, “20 s”. Seis: si necesitás zona horaria, sumala entre paréntesis. Un instructivo breve en el manual de estilo de tu organización alcanza para que todo el equipo lo adopte. Plantillas de mail, piezas gráficas y agendas compartidas ayudan a fijar el hábito.