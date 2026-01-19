La "playa turquesa" que sorprende en verano y se parece a un Caribe patagónico

Punta Perdices es uno de esos lugares que cambian la idea que muchos tienen de la costa argentina. Esta playa está en la provincia de Río Negro, dentro de la Península Villarino, y su fama crece por una combinación rara: agua muy transparente, tonos celestes intensos y casi nada de oleaje.

No es un balneario urbano. Es más bien un paisaje abierto, con horizonte largo y silencio, ideal para quienes buscan un día de playa sin la lógica de la sombrilla pegada a otra durante el verano.

Un mar calmo con colores que llaman la atención Lo primero que impacta es la paleta: cerca de la orilla se ven turquesas y verdes suaves; un poco más lejos, el color se vuelve azul claro. La costa, en vez de arena fina típica, tiene muchas conchillas que blanquean el borde y le dan ese aspecto “de postal”. Y como el agua suele ser baja y tranquila, se disfruta con más seguridad, tanto para meterse un rato como para pasar la tarde mirando el movimiento lento del mar.

Punta perdices El entorno también marca la experiencia. No hay arboledas ni sombra natural abundante: predomina el paisaje patagónico, con arbustos y meseta. Por eso conviene ir con sombrilla, protector, agua y algo para comer. En la zona no sobra la infraestructura y, según referencias locales, hay un parador cercano, pero la regla es llegar listo para pasar el día sin depender de comercios. También es clave cuidar el lugar: evitar dejar residuos y respetar las indicaciones sobre circulación de vehículos, porque la costa de conchillas se degrada con facilidad.

El acceso se hace principalmente en auto. Una de las rutas mencionadas para llegar es tomar la Ruta Nacional 3 y empalmar con la Ruta Provincial 1, avanzando luego hacia la zona del Mirador Norte para el tramo final. Desde CABA, el recorrido ronda los 1.090 kilómetros y puede demandar cerca de 13 horas, según el estado del camino y las paradas. También se menciona que el transporte público llega hasta San Antonio Este, por lo que para llegar a la playa es necesario resolver el último tramo con vehículo propio o traslado contratado.