La playa bonaerense que se esconde cerca de Necochea y sorprende por su paisaje

Costa Bonita es una playa que no aparece en los primeros puestos del turismo tradicional, y justamente ahí radica su encanto. No hay grandes carteles ni un centro urbano desarrollado: el paisaje se impone desde el primer momento, con mar abierto, acantilados bajos y una sensación de amplitud poco común en la costa de Buenos Aires.

Esta playa se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Necochea , lo suficientemente cerca como para acceder a servicios y comodidades, pero lo bastante alejada como para ofrecer tranquilidad real. Es una opción cada vez más elegida por quienes prefieren playas abiertas y menos intervenidas.

Lo que distingue a Costa Bonita es su perfil agreste. La playa es extensa, con sectores de arena firme y otros más blandos, ideal para largas caminatas junto al mar. Incluso en temporada alta, el espacio sobra y permite disfrutar del entorno sin la sensación de saturación típica de otros balnearios.

Los acantilados bajos que acompañan la costa le dan un marco visual diferente y protegen algunos sectores del viento. En esta playa, el plan suele ser simple: mate, sombrilla, caminata y mar, sin demasiadas distracciones alrededor .

Si bien Costa Bonita conserva un perfil tranquilo, la playa cuenta con servicios esenciales durante el verano. Hay paradores, alquiler de sombrillas, baños y puestos gastronómicos en temporada, lo que permite pasar el día completo sin necesidad de regresar a la ciudad.

En esta playa , los acantilados y la amplitud del mar crean un entorno ideal para el descanso.

Además, su cercanía con Necochea suma un punto clave. Desde esta playa, en pocos minutos se puede acceder a supermercados, restaurantes, centros comerciales y opciones de alojamiento, combinando descanso costero con vida urbana cuando hace falta.

Una playa ideal para bajar un cambio

image En esta playa, la cercanía con Necochea convive con un entorno que mantiene su perfil agreste y tranquilo. Mapcarta

Costa Bonita no es una playa de movimiento constante ni de vida nocturna intensa. Su propuesta está ligada al descanso, al paisaje y al contacto directo con el mar. Es común ver familias, parejas y grupos de amigos que buscan tranquilidad y valoran el silencio como parte de la experiencia.

El entorno natural y el perfil bajo del lugar hacen que esta playa sea una de las opciones más interesantes para quienes ya conocen la costa atlántica y buscan algo distinto, sin alejarse demasiado.

Costa Bonita es, en definitiva, una playa bonaerense que apuesta por la simpleza y el espacio. Un rincón cercano a la ciudad, pero con espíritu propio, donde el verano se vive sin apuro y con el mar como protagonista.