La planta de hoja en forma de corazón que conquista hogares y casi no da trabajo

Hay plantas que entran por los ojos y se quedan por lo simples que resultan. La hoya kerrii es una de ellas. Sus hojas gruesas, verdes y con silueta de corazón la volvieron un clásico de regalos y de decoración. Se ve en escritorios, estanterías y rincones con este tipo de planta , porque aporta un gesto de color sin pedir demasiado.

Esta suculenta proviene del sudeste asiático, con presencia en Tailandia, Laos y Vietnam. Pertenece a la familia Apocynaceae, la misma de otras hoyas conocidas por sus flores de aspecto ceroso. En su ambiente natural suele apoyarse en árboles para buscar claridad y algo de humedad en el aire. En casa, puede desarrollar tallos largos y, en ejemplares maduros, llegar a dar ramilletes de flores crema o rosadas con perfume dulce. No es lo más frecuente en interiores: para que ocurra suele necesitar varios años (entre dos y cinco) y condiciones estables de luz, riego y humedad.

Si hay un punto que define su aspecto, es la iluminación . Lo ideal es mucha luz, pero filtrada. Un lugar cerca de una ventana funciona muy bien si el sol no le pega directo en las horas fuertes. Cuando recibe rayos intensos, pueden aparecer marcas oscuras o zonas quemadas en la hoja. En cambio, con poca claridad, el crecimiento se frena y el verde pierde fuerza. En temperatura, se siente cómoda en ambientes templados a cálidos: un rango aproximado de 18 a 28 °C suele ser favorable. El frío marcado es un riesgo. Por debajo de 10 °C puede sufrir daños serios. También conviene alejarla de corrientes de aire.

En esta planta, el agua de más es el error típico. Sus hojas almacenan humedad y tolera periodos secos. Por eso conviene esperar a que el sustrato quede bien seco antes de volver a regar. En primavera y verano, una frecuencia orientativa es cada 10 a 15 días, ajustando según calor y ventilación. En invierno, el intervalo se alarga: muchas veces alcanza con un riego mensual, o incluso menos si el ambiente es fresco. Una pista útil: si la hoja se arruga apenas, suele faltar agua; si se ablanda o amarillea, probablemente sobró.

El suelo también debe ayudar. Buscá una mezcla liviana y aireada, tipo sustrato para cactus y suculentas, o una combinación con turba, perlita y corteza para mejorar el drenaje. La maceta necesita orificios; si está dentro de un contenedor decorativo, evitá que el agua quede acumulada. En fertilización, no pide mucho: un abono líquido para suculentas, una vez al mes en meses cálidos, suele ser suficiente. Cuando baja la temperatura, se suspende. Si el objetivo es estimular floración en plantas adultas, se priorizan nutrientes con más fósforo y potasio.

La multiplicación se hace, por lo general, con esquejes de tallo. Acá hay un detalle clave: debe existir al menos un nodo visible, porque ahí nacen las raíces y brotes. Muchas “hojas sueltas” que se venden como plantitas se mantienen verdes mucho tiempo, pero no evolucionan si no traen ese punto de crecimiento. Para propagar, se corta un tramo de unos 10 centímetros, se deja orear un día y se planta en sustrato levemente húmedo y bien drenante. Luego se ubica en un sitio cálido y luminoso, con humedad moderada. El trasplante suele hacerse cada dos o tres años, cuando la maceta queda chica o las raíces asoman por abajo, aprovechando para renovar parte del sustrato.

En cuanto a problemas, lo más común es la pudrición por exceso de riego. Si ocurre, toca sacar la planta, recortar raíces dañadas y cambiar a un sustrato seco y suelto. En ambientes secos pueden aparecer cochinillas o ácaros; una limpieza con paño suave y agua con jabón neutro ayuda a controlarlos. Como señales rápidas: manchas muy oscuras suelen indicar sol directo fuerte; hojas arrugadas pueden ser falta de riego o aire demasiado seco; y ausencia total de crecimiento puede deberse a poca luz o a un esqueje sin nodo. Un dato final: al cortar tallos u hojas puede salir una savia blanca; conviene manipular con cuidado y mantenerla lejos de mascotas.