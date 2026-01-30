Jardín con perfume: por qué enero es la ventana ideal para plantar aromáticas y que prendan rápido

Enero suele ser el mes en el que el jardín “se mueve” más rápido. Las plantas reaccionan con energía y los brotes se notan casi de un día para el otro. Para quienes buscan sumar flores aromáticas y que el espacio gane perfume y color, esa velocidad juega a favor.

La combinación de temperaturas altas, mayor exposición al sol y, en muchos lugares, lluvias intermitentes crea un escenario amable para que las especies se adapten sin tanta demora. En pocas semanas se ven cambios que, en otros meses, tardarían bastante más.

Clima y suelo: el dúo que empuja el arranque La clave está abajo de la superficie. En enero, el suelo suele mantenerse cálido y eso ayuda a que las raíces se instalen antes. Cuando la tierra no está fría, la planta gasta menos energía en “sobrevivir” y puede enfocarse en crecer. También suelen darse temperaturas más parejas, con menos sobresaltos, algo que mejora el proceso de enraizamiento. Ese buen comienzo termina siendo decisivo: una aromática que arranca fuerte atraviesa mejor el resto del año y responde con más flores, más hojas y, sobre todo, un aroma más intenso.

Entre las opciones más elegidas aparecen especies que se llevan bien con el calor y, además, aportan fragancia real al jardín. La lavanda es de las favoritas porque resiste, perfuma y no pide demasiados cuidados una vez establecida. El jazmín es otra apuesta segura si se busca cubrir cercos, pérgolas o rincones verticales: crece con decisión y suma un perfume clásico, especialmente por la tarde. La albahaca se adapta rápido y tiene doble uso, porque puede ir del cantero a la cocina sin vueltas. Y el romero, rústico y noble, suele ser ideal para quienes quieren una planta fuerte, de bajo mantenimiento y con presencia todo el año.

Más allá de la especie, enero tiene otra ventaja: permite ajustar sobre la marcha. Como el crecimiento es veloz, si el riego está corto o si la tierra drena mal, la planta lo “muestra” enseguida. Una hoja caída, un tallo débil o un color apagado aparecen rápido, y eso da margen para corregir a tiempo. En meses más lentos, esos problemas se detectan tarde, cuando ya hay estrés acumulado. En enero, en cambio, con un par de cambios —más sombra en horas críticas, mejor drenaje, riego más regular— la planta puede recuperarse sin quedar marcada.