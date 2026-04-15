La planta para aromatizar el hogar que sobrevive al invierno

Los que entienden de jardinería señalan que hay una planta que sobrevive muy bien en invierno con las bajas temperaturas y que además es ideal para aromatizar todo el hogar.

La lavanda es la reina indiscutida de los espacios exteriores, pero su fragancia es ideal para inundar todo el hogar. Es el arbusto favorito de los que buscan belleza y funcionalidad. Es capaz de transformar espacios en oasis de calma.

La planta aromática alcanza su máximo esplendor entre septiembre y diciembre. Además, sobrevive muy bien a las bajas temperaturas del invierno. Tiene una fragancia que es relajante, es una aliada estratégica del jardín porque además funciona como un repelente natural de insectos mientras atrae polinizadores.

Si bien es una planta noble y resistente, requiere ciertas condiciones específicas para no marchitarse y mantener su vigor año tras año. Necesita estar al sol al menos de seis a ocho horas diarias. Sin luz suficiente la planta se estira y produce pocas flores.

El peor enemigo de esta planta es el encharcamiento. Es importante regar únicamente cuando el sustrato esté completamente seco. En maceta es preferible que le falte agua y no que le sobre.

Por otro lado, la lavanda requiere suelos porosos, preferentemente arenosos o con perlita, que permitan que el agua circule libremente. El pH ideal es ligeramente alcalino. En cuanto a la poda, hay que cortar las espigas marchitas y un par de centímetros de follaje verde estimulará un crecimiento compacto y redondeado.

Lo cierto es que con sus flores se puede aromatizar todo el hogar. Se pueden frotar y colocar en bolsitas para perfumar los distintos espacios.