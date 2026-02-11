La pizzería argentina que hoy es mundial: entró en el top de las mejores

Una pizzería porteña entre las mejores del mundo. El local de Buenos Aires que enamoró al jurado global.

Una porción lo cambió todo. En febrero de 2026, una pizzería argentina logró lo impensado. Editores de Time Out ubicaron a Kalis Pizza entre las mejores del mundo. El local de Núñez quedó octavo en el ranking World’s Best Pizzas. La noticia cruzó fronteras y puso a Buenos Aires otra vez en el mapa gastronómico global.

pizzeria 4 Detrás del proyecto están Franco Kalifon y Martín Calzetti. Kalifon se formó junto a figuras como Francis Mallmann y el pastelero Luciano García. Esa experiencia derivó en una obsesión por las harinas y los procesos. El propio creador resume la idea con dos palabras: Fast Good.

Aunque muchos la comparan con la pizza de Nueva York, Kalis evita rótulos. La base es técnica, pero el resultado tiene identidad local. No hay exceso de toppings ni combinaciones infinitas. La carta muestra solo cuatro sabores, pensados para repetirse sin cansancio.

pizzeria El secreto está en la estandarización. Cada porción busca el mismo sabor y la misma textura todos los días. La mozzarella, el pepperoni y la miel picante se producen con recetas propias, desarrolladas junto a proveedores aliados. Todo responde a un control preciso del producto.