La nueva serie de Netflix con 8 episodios que todos están empezando a ver

Netflix estrenó Sanar, cocinar, amar, una serie indonesia de ocho episodios que apuesta por una propuesta diferente dentro de su catálogo. La historia combina gastronomía y emociones para explorar cómo la cocina puede convertirse en una herramienta de sanación y reconstrucción de vínculos familiares.

La trama sigue a Luka, una chef talentosa y ambiciosa que busca ganarse su lugar en el restaurante de su madre. Sin embargo, cuando ella enferma, decide contratar a Dennis como chef principal para sostener el negocio.

A partir de ese momento, Luka se ve obligada a trabajar con alguien que no soporta. La tensión inicial da paso a una relación que evoluciona lentamente hacia la confianza, mientras ambos intentan salvar el restaurante familiar y enfrentar las deudas acumuladas.

La serie de Netflix que acaba de estrenar.

La serie se mueve entre el drama y la comedia romántica , con foco en los conflictos emocionales y los procesos de sanación personal. En este contexto, la cocina funciona como un espacio simbólico donde los personajes enfrentan su pasado y construyen nuevas oportunidades.

Con episodios de aproximadamente 50 minutos, la producción resulta ideal para maratonear en pocos días. Además, se destaca por sus escenarios en Bali, con una propuesta visual que combina paisajes atractivos y una cuidada estética gastronómica.

Sanar, cocinar, amar Una historia sobre romance y cocina. Netflix.

La recepción de la crítica ha sido mixta. Mientras algunos valoran su originalidad dentro del catálogo de Netflix y su capacidad para emocionar, otros señalan que la historia resulta previsible y que el guion presenta ciertos altibajos.

Aun así, Sanar, cocinar, amar se posiciona como una opción entretenida para quienes buscan una historia romántica con carga emocional y un enfoque distinto.