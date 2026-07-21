La nueva serie de HBO Max sorprende con una mirada absurda sobre la historia de Estados Unidos

Después de Curb Your Enthusiasm, muchos daban por hecho que Larry David ya había dicho todo lo que tenía para decir en televisión. Sin embargo, su regreso con Larry y la búsqueda de la infelicidad (Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: an Almost History of America) demuestra lo contrario.

Disponible en HBO Max , la serie creada por Larry David y Jeff Schaffer en colaboración con la productora Higher Ground de Barack y Michelle Obama, la serie celebra el 250.º aniversario de Estados Unidos a través de una sátira de su propia historia.

Con el característico e incómodo humor de Curb Your Enthusiasm, la trama inserta al quejoso y neurótico Larry David en momentos cruciales de la historia norteamericana, donde sus diálogos improvisados y sus obsesiones cotidianas terminan alterando y complicando crónicas históricas emblemáticas.

Cada episodio presenta varias historias ambientadas en momentos cruciales de la historia de Estados Unidos. Larry David interpreta personajes diferentes que terminan involucrados en acontecimientos decisivos, desde inventos revolucionarios hasta conflictos políticos o sociales. Al protagonista se lo puede ver incomodando a Abraham Lincoln en el teatro, interpretando a un desdichado Alexander Graham Bell al patentar el teléfono, actuando como un cobarde en las trincheras de la Primera Guerra Mundial o encarnando al pasajero intolerable que discute en el colectivo con la reconocida activista Rosa Parks.

Aunque el contexto histórico cambia constantemente, la esencia del protagonista permanece intacta. Sus personajes son incapaces de dejar pasar una injusticia mínima o una contradicción, incluso cuando el momento exige exactamente lo contrario. Esa insistencia convierte a la historia en apenas un escenario para observar cómo el ego, la terquedad y la incomodidad pueden desarmar cualquier situación.

El gran atractivo de la serie está en la escritura. David vuelve a demostrar que domina como pocos el humor basado en conversaciones aparentemente triviales que terminan explotando de manera imprevisible.

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El elenco está encabezado por Larry David en múltiples roles históricos y Samuel L. Jackson como narrador, acompañados por figuras como Bill Hader y Kathryn Hahn (los Lincoln), Jon Hamm y Sean Hayes (los hermanos Wright), Jerry Seinfeld (William Clark), Susie Essman (Susan B. Anthony), Jurnee Smollett (Rosa Parks), Chris Parnell (Benjamin Franklin) y apariciones especiales de Barack Obama, Jeff Garlin y J.B. Smoove.

Quienes disfrutan del humor incómodo, las situaciones incómodamente realistas y la mirada ácida sobre las convenciones sociales, Larry y la búsqueda de la infelicidad es una cita obligada. En HBO Max se encuentran disponibles los 4 primeros episodios, seguidos de un nuevo capítulo los días viernes.