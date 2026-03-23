La nueva película emotiva de Netflix que mezcla viaje, sueños y un inesperado choque

La historia india y coreana sobre descubrimiento personal y un viaje de sueños que se convierte en una lección de vida.

Netflix sumó a su catálogo Un destino en Corea, un drama coming of age que sigue el viaje de una joven hacia Seúl y explora su crecimiento personal en un entorno completamente nuevo. La película aborda temas como la identidad, la migración y los sueños que impulsan a cruzar fronteras.

La historia tiene como protagonista a Shenba, una joven originaria de Tamil Nadu con una profunda fascinación por la cultura coreana. Motivada por ese interés, decide viajar sola a Corea del Sur. Sin embargo, al llegar se enfrenta a una realidad muy distinta a la que imaginaba: calles desconocidas, limitaciones económicas y dificultades para comunicarse.

un destino en corea netflix A partir de ese choque, el viaje se convierte en un proceso de autodescubrimiento. La protagonista aprende a sostenerse por sí misma y a construir vínculos en un entorno ajeno. La película combina momentos de vulnerabilidad con actos de valentía, mostrando cómo cada experiencia contribuye a su crecimiento.

El film está protagonizado por Priyanka Mohan, una reconocida actriz india con una sólida trayectoria en el cine de su país. Su participación refuerza el carácter internacional del proyecto, que se presenta como una de las primeras colaboraciones entre India y Corea del Sur dentro de la plataforma.