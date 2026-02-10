La Nobel de la Paz que recibió una condena de 7 años y medio

Siete años y medio de cárcel para una voz premiada por la paz. La activista con Nobel que enfrenta una dura condena judicial.

Una ganadora del Premio Nobel de la Paz fue sentenciada a prisión en su propio país. Es la historia de Narges Mohammadi, activista iraní y símbolo de la lucha por los derechos humanos. Un tribunal la condenó a siete años y medio de cárcel por cargos ligados a conspiración y propaganda contra el sistema.

Quién es esta Nobel de la Paz La sentencia fue dictada por el Tribunal Revolucionario de Mashad, en el noreste de Irán. Según su abogado, Mostafa Nili, Mohammadi recibió seis años de prisión por cargos de congregación y colusión. A eso se sumó un año y medio por actividad propagandística. Además, la justicia ordenó dos años de prohibición de salida del país.

nobel3 Esta es la décima condena contra Mohammadi desde 2021. La activista ya pasó largos períodos en prisión y en aislamiento. En esta ocasión, estuvo 59 días sin contacto con el exterior. Su primera llamada tras la detención llegó justo después de la audiencia que definió su condena.

Durante esa comunicación, Mohammadi alertó sobre su estado de salud. Dijo que fue trasladada a un hospital días antes por un deterioro físico serio. La llamada se cortó cuando intentaba relatar cómo fue su arresto. Para su abogado, la ley iraní indica que ahora debe ser enviada a una prisión, aunque pidió su liberación bajo fianza por razones médicas.

nobel 2 La detención ocurrió a mediados de diciembre. Fue durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad de Mashad. Según denunció su familia, el arresto se realizó con uso de fuerza y junto a otros activistas. Desde entonces, el caso sumó preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos.