Brighton Sheffield fue interpretado por Benjamin Salisbury en la sitcom creada en los '90 por Fran Drescher.

Fran Drescher creó La Niñera (The Nanny), una de las series más queridas de los '90. Con personajes inolvidables y gran humor, se ganó el corazón de millones de televidentes en todo el mundo. La historia giraba en torno a una niñera poco convencional que cambiaba la vida de una familia rica de Nueva York.

Una actriz con paso por La Niñera falleció hace poco más de una semana. La Niñera. Más allá de su protagonista, el elenco completo brilló con luz propia. Uno de esos personajes inolvidables fue Brighton Sheffield, el hijo del medio de la familia. Rebelde y sarcástico, aportaba mucho humor a cada capítulo. Aunque al principio se mostraba cerrado y desconfiado, con el tiempo fue ablandándose gracias al cariño que le tomaba a Fran.

Fue interpretado por Benjamin Salisbury, quien tenía solo 13 años cuando comenzó la serie. Era el típico adolescente con actitud, pero también con un gran corazón. A lo largo de las seis temporadas, creció frente a la cámara y su personaje fue madurando.

La Niñera: así luce hoy Brighton Sheffield a sus 45 años Después del final de La Niñera en 1999, Benjamin Salisbury se alejó poco a poco del mundo del espectáculo. Hizo algunas apariciones en televisión, pero luego decidió enfocarse en una vida más privada. Se graduó en Ciencias Políticas y trabajó en otros ámbitos, lejos de las cámaras. Aunque dejó la actuación, muchos fans lo siguen recordando con cariño por su papel en la serie.

En la actualidad, tiene 45 años.