La mejor receta de helado de banana para combatir el verano

En los días de calor intenso, nada mejor que un postre frío y casero para refrescarse. Este helado de banana es una receta simple y natural, ideal para el verano , que se hace en pocos pasos y sin máquina. Cremoso y liviano, aprovecha la fruta madura y se convierte en una opción práctica para disfrutar algo dulce y bien fresco en cualquier momento.

El helado de banana es una receta muy elegida en verano por su dulzor natural.

1- Pelá las bananas , cortalas en rodajas y colocá todo en un bowl.

2- Procesá las bananas hasta obtener un puré liso, agregando el jugo de limón para realzar el sabor y evitar que se oxiden.

3- En otro recipiente, batí la crema de leche bien fría hasta que esté firme, sin pasarte.

4- Incorporá el puré de banana a la crema de leche con movimientos envolventes, cuidando la textura de la receta.

5- Sumá el azúcar y la esencia de vainilla, ajustando el dulzor a gusto.

6- Volcá la mezcla en un recipiente apto para freezer y llevá a congelar al menos 6 horas, mezclando cada hora las primeras 3 para lograr un helado cremoso.

En verano, esta receta permite aprovechar bananas maduras y evitar desperdicios.

De la cocina a la mesa

Este helado de banana es una receta perfecta para el verano: fresca, natural y sin vueltas. Con pocos ingredientes, logra una textura suave y un sabor intenso a fruta. Es ideal para aprovechar bananas maduras, reducir desperdicios y resolver un postre casero sin esfuerzo. Servilo bien frío, solo o con chocolate rallado o galletas. Una receta simple y rendidora que demuestra que lo natural también puede ser delicioso en pleno verano. ¡A disfrutar!