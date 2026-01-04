La mejor receta de helado de banana para combatir el verano
Natural y refrescante, este helado de banana es una receta simple y casera para disfrutar el verano bien frío. ¡Manos a la obra!
En los días de calor intenso, nada mejor que un postre frío y casero para refrescarse. Este helado de banana es una receta simple y natural, ideal para el verano, que se hace en pocos pasos y sin máquina. Cremoso y liviano, aprovecha la fruta madura y se convierte en una opción práctica para disfrutar algo dulce y bien fresco en cualquier momento.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
Bananas maduras – 5 unidades grandes
Crema de leche – 400 cc
Azúcar – 2 cucharadas (opcional, según dulzor de la banana)
Jugo de limón – 1 cucharada
Esencia de vainilla – 1 cucharadita
Paso a paso para crear un helado de banana delicioso
1- Pelá las bananas, cortalas en rodajas y colocá todo en un bowl.
2- Procesá las bananas hasta obtener un puré liso, agregando el jugo de limón para realzar el sabor y evitar que se oxiden.
3- En otro recipiente, batí la crema de leche bien fría hasta que esté firme, sin pasarte.
4- Incorporá el puré de banana a la crema de leche con movimientos envolventes, cuidando la textura de la receta.
5- Sumá el azúcar y la esencia de vainilla, ajustando el dulzor a gusto.
6- Volcá la mezcla en un recipiente apto para freezer y llevá a congelar al menos 6 horas, mezclando cada hora las primeras 3 para lograr un helado cremoso.
De la cocina a la mesa
Este helado de banana es una receta perfecta para el verano: fresca, natural y sin vueltas. Con pocos ingredientes, logra una textura suave y un sabor intenso a fruta. Es ideal para aprovechar bananas maduras, reducir desperdicios y resolver un postre casero sin esfuerzo. Servilo bien frío, solo o con chocolate rallado o galletas. Una receta simple y rendidora que demuestra que lo natural también puede ser delicioso en pleno verano. ¡A disfrutar!