Hay un lugar en el sur mendocino que es tranquilo, ideal para pasar el día en verano, con aguas cristalinas. Lo recomienda la Inteligencia Artificial.

Mendoza es una provincia que se conoce en el país y en el mundo por sus viñedos y por la inmensidad del Aconcagua. Según la Inteligencia Artificial, la provincia ofrece muchas alternativas para el turismo y para los mendocinos, especialmente en el verano.

La recomendación de la Inteligencia Artificial Para los meses de calor en San Rafael hay una excelente alternativa que recomienda la Inteligencia Artificial para disfrutar del verano: Los Reyunos y sus caletas escondidas. Si bien el embalse es muy conocido, hay un sector específico llamado "La Ensenada de los Kayaks". Se trata de un refugio de aguas cristalinas y calmas que se mantiene fuera del radar del turismo masivo.

La diferencia con las playas más visitadas del Valle Grande es que este paraje tiene una visibilidad asombrosa bajo el agua por su lecho de piedras blancas que resalta los tonos esmeralda y turquesa. Es un sitio ideal para los que buscan desconectarse de todo y para los aventureros que llegan en embarcaciones menores o luego de una caminata.

Sobre este lugar la Inteligencia Artificial reveló que es un espacio de privacidad absoluta porque no tiene paradores ruidosos ni grandes infraestructuras. Sus aguas quietas son ideales para actividades náuticas como stand-up paddle (SUP) y el snorkel.