Colágeno natural: las cinco frutas ideales para comer en verano para tener una piel radiante
En los meses de verano los rayos solares afectan la piel. Con algunas frutas se puede recuperar la firmeza y la elasticidad.
El verano es una de las estaciones donde más hay que cuidar la piel porque está expuesta a las altas temperaturas y a los rayos IV. Es por eso que para poder fabricar colágeno, responsable de la firmeza en la piel, los expertos recomiendan consumir algunas frutas.
Verano y piel radiante
La solución para tener una piel firme está en la naturaleza. Al incorporar ciertas frutas no solo se combate el envejecimiento prematuro sino que también se fortalecen las uñas, el cabello y las articulaciones.
Una de las frutas clave es la naranja, motor de vitamina C. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres que activan la creación de colágeno. Con su consumo se logra un cutis más luminoso.
El kiwi supera la concentración de vitamina C de la naranja y se lo conoce por ser un dinamizador de la regeneración celular. Su alto contenido de fibra mejora la absorción de nutrientes esenciales.
También se puede optar por las frutillas que son ricas en ácido elágico, un compuesto que protege la piel contra el daño solar y la degradación de las fibras elásticas. Esta fruta ayuda a reducir las manchas y brinda una apariencia más vital.
Por su parte, la papaya, que contiene papaína, una enzima digestiva única, facilita la renovación de los tejidos dañados y acelera la cicatrización. Combina vitaminas A y C para estimular el colágeno y la elastina. El resultado es un rostro suave al tacto.
Por último, las uvas son cápsulas naturales de polifenoles. El ingrediente estrella es el resveratrol, un rejuvenecedor celular muy potente. Con ella se mejora la microcirculación sanguínea en los capilares del rostro mejorando así la firmeza.