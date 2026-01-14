En El Salto hay una cascada con agua de deshielo para refrescarse en pleno verano. La Inteligencia Artificial recomienda hacer una visita.

La Inteligencia Artificial reveló que a poco más de media hora de la ciudad de Mendoza hay una cascada que tiene un microclima y ollas naturales de agua de deshielo, ideal para hacer una escapada y refugiarse de las altas temperaturas durante el verano.

Con temperaturas que superan los 35 grados la mayoría de mendocinos y turistas van a disfrutar de las aguas del dique Potrerillos, El Carrizal o el Valle Grande en San Rafael. Sin embargo, pocos conocen la cascada de El Salto en Potrerillos.

Un lugar para refrescarse en verano Este destino es un refugio para quienes gustan de combinar un trekking con un baño en aguas cristalinas y heladas lejos de las grandes multitudes. La cascada tiene una gran caída de agua que se abre paso entre inmensos paredones de piedra. La temperatura desciende gracias a la bruma que genera el impacto del agua.

cascada La Inteligencia Artificial recomienda visitar esta cascada para refrescarse en verano. A sus pies se forman ollas naturales que son ideales para refrescar los pies o sumergirse por completo. Una experiencia revitalizante que el agua de deshielo ofrece y que pocos mendocinos y turistas conocen.

Llegar a esa zona no es difícil, pero hay que seguir algunas indicaciones. Desde la Ciudad de Mendoza se toma la ruta 7 hacia la montaña. Luego de pasar el túnel de Potrerillos se toma un desvío por la ruta provincial 89.