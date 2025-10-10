La inteligencia artificial anticipa cambios: qué trabajos están en riesgo y cómo reinventarse

Las diversas herramientas de inteligencia artificial no solo modifican la manera en la que trabajamos, sino que también transformarán el tipo de trabajos que existirán en el futuro. Aunque no hay certezas absolutas, ya se observan tendencias claras en distintos ámbitos laborales que estas tecnologías identifican como obsoletos o, por el contrario, esenciales.

Basándonos en estos indicios, la inteligencia artificial también puede convertirse en una aliada a la hora de elegir una carrera universitaria. Esta decisión no es sencilla y requiere tener muchos aspectos en cuenta. En ese sentido, tanto la IA como los expertos advierten que “las carreras más expuestas son aquellas donde predominan las tareas repetitivas, predecibles y que pueden resolverse mediante algoritmos o software”.

Esto significa que los trabajos con procesos rutinarios corren riesgo de ser reemplazados por sistemas automatizados. En cambio, las profesiones que involucran creatividad, empatía, pensamiento crítico o toma de decisiones complejas tienen menos chances de desaparecer frente al avance tecnológico, según advierte la propia IA.

Muchas tareas y trabajos comienzan a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Foto: Archivo

Este ámbito puede verse tanto afectado como beneficiado por la inteligencia artificial . Por un lado, completar planillas o generar reportes ya puede hacerse mediante softwares capaces de procesar grandes volúmenes de información, detectar errores o incluso redactar informes sin intervención humana.

Sin embargo, el otro lado de la moneda muestra un panorama alentador: las carreras vinculadas a la ciencia de datos o el análisis digital están entre las más demandadas actualmente. Esto abre nuevas oportunidades dentro del mismo campo, aunque exige una mayor profesionalización y adaptación tecnológica.

La contabilidad y la inteligencia artificial

La contabilidad es una de las áreas que más puede verse afectada por el avance tecnológico. Según la propia inteligencia artificial, el rubro está atravesando una “fuerte transición”. Existen programas inteligentes y sistemas automatizados en bancos y empresas que ya realizan cálculos, balances y conciliaciones con gran precisión.

Aun así, estas herramientas todavía requieren supervisión humana. Además, los contadores con perfiles analíticos y estratégicos siguen siendo esenciales para interpretar datos y tomar decisiones financieras complejas.

el-mercado-creditos-impactara-la-inversion-empresas-tecnologia-foto-mdz La inteligencia artificial advierte sobre tres carreras que estan en riesgo. Foto: Archivo

Atención al cliente y chatbots

Hoy, la mayoría de las empresas utiliza chatbots o asistentes virtuales para resolver consultas o recibir reclamos. Lo que antes requería grandes centros de atención telefónica fue reemplazado por sistemas automáticos de inteligencia artificial que funcionan las 24 horas y reducen costos.

Por eso, los profesionales del sector deben reinventarse y enfocarse en las habilidades que las máquinas aún no pueden imitar: la empatía, la comunicación y la resolución de casos complejos.