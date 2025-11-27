Beber agua es fundamental para que el cuerpo funcione correctamente y la cantidad que cada uno necesita para la una correcta hidratación varía.

La hidratación es fundamental para sentirse bien. Sin embargo, muchas personas no beben suficiente agua al día y el cuerpo necesita líquidos para funcionar bien. Cuando no los tiene, se nota en la energía, el ánimo y la concentración. Si bien la cantidad que cada uno necesita varía, es imprescindible en todos los organismo.

Cuánto, cuándo y por qué tomar agua No existe un número perfecto para todos: depende del clima, de la actividad física y del cuerpo de cada uno. Una buena señal es prestar atención a la sed y al color de la orina. Si es clara, suele indicar una buena hidratación.

El momento en que tomamos agua también influye. Beber un vaso al despertar ayuda a activar el cuerpo. Tomar pequeños sorbos durante el día mantiene el equilibrio. No hace falta esperar a tener sed. La sed suele ser una señal tardía de que el cuerpo necesita líquidos.

Es fundamental beber la suficiente cantidad de agua para el correcto funcionamiento del cuerpo Foto: Shutterstock La importancia de la hidratación: cuánto, cuándo y por qué tomar agua La actividad física aumenta la necesidad de agua. Al moverse, el cuerpo libera calor y se enfría con el sudor. Si no se repone ese líquido, aparece la fatiga. Tomar agua antes, durante y después del ejercicio ayuda a rendir mejor y a evitar molestias.

La hidratación también afecta la piel, la digestión y el estado de ánimo. Cuando falta agua, la piel puede verse opaca. El tránsito intestinal se vuelve lento. La mente se siente pesada. Con una hidratación adecuada, el cuerpo se regula mejor y se siente más ligero.