La forma correcta de tomar avena para bajar el colesterol que casi nadie sigue

Así tienes que comer avena si quieres bajar el colesterol de verdad. La cantidad exacta de avena que ayuda a reducirlo.

La avena ayuda a bajar el colesterol. Hay evidencia científica que respalda su efecto sobre la salud del corazón. Pero no alcanza con comerla de cualquier forma. La manera en que se prepara y la cantidad diaria hacen la diferencia en los resultados que muchas personas buscan.

Avena y salud La avena contiene beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que reduce el colesterol LDL, conocido como “malo”. Estudios indican que consumir entre 3 y 5 gramos diarios de esta fibra logra una baja en los niveles de colesterol. Esta cantidad se obtiene con unos 40 a 60 gramos de avena al día.

Estos son los alimentos que ayudan a bajar de peso y reducir el colesterol Foto: Shutterstock Estos son los alimentos que ayudan a bajar de peso y reducir el colesterol Foto: Shutterstock El efecto ocurre en el sistema digestivo. La fibra forma un gel que atrapa parte del colesterol y evita su absorción. Así, el cuerpo elimina más colesterol a través de las heces. Este proceso ayuda a mejorar los niveles en sangre con el paso de las semanas.

La forma de consumirla influye mucho. La mejor opción es avena tradicional o arrollada, cocida en agua o leche. Evitar versiones instantáneas con azúcar agregado. Tampoco sumar miel o dulces en exceso. Lo ideal es acompañarla con frutas frescas, semillas o yogur natural.