La flor aromática que conviene sembrar en enero y vuelve con fuerza a patios y balcones

Enero suele asociarse a riego constante y plantas que sufren el sol, pero hay una especie que juega a favor del verano. La flor —también llamado alhelí— se adaptó bien a patios, canteros y macetas urbanas por una combinación difícil de encontrar.

La tolera temperaturas altas, no demanda técnicas complicadas y, con el paso de los meses, compensa con una floración vistosa acompañada por un aroma profundo. En tiempos de balcones pequeños y rutinas apretadas, esa mezcla de resistencia y recompensa lo vuelve una opción cada vez más buscada.

Por qué enero le sienta bien La clave está en el arranque. Sembrado en pleno verano, el alelí utiliza el calor como motor para armar una base firme: raíces más seguras y una planta compacta, con buen volumen de hojas. Esa estructura temprana se vuelve una ventaja cuando el clima empieza a aflojar. Mientras otras especies se frenan o pierden empuje con el descenso de temperatura, el alelí ya llega consolidado y puede concentrarse en lo que interesa: formar pimpollos y sostener la floración durante más tiempo. Con agua regular y un suelo que escurra bien, el sol deja de ser un problema y pasa a ser parte del empuje inicial.

aleli Una de las razones del regreso del alelí es sensorial. Su fragancia no resulta pesada, pero se queda en el aire y se vuelve más notoria cuando baja la tarde y el viento se calma. Por eso suele recomendarse cerca de una ventana, una galería o un rincón de descanso: el perfume acompaña sin invadir. A nivel visual, ofrece una paleta amplia que va desde blancos y amarillos suaves hasta rosados y violetas intensos, lo que facilita integrarlo en estilos clásicos o más minimalistas. Hay variedades de flor doble con aspecto más ornamental y compacto, y otras de flor simple que aportan una presencia liviana, más “silvestre”. En macetas, además, suele conservar una forma ordenada, un punto muy valorado cuando el espacio es limitado.

Siembra de verano: el paso a paso más seguro Para empezar en enero, muchos jardineros eligen el almácigo porque permite controlar mejor los primeros días. En esa etapa conviene usar un sustrato liviano, con buena aireación, para evitar problemas de raíces: una mezcla con tierra fértil, compost bien descompuesto y un pequeño aporte de arena suele funcionar tanto en bandejas como en recipientes. Las semillas van apenas cubiertas, sin enterrarlas profundo. El riego debe sostener humedad constante, pero sin charcos: el exceso de agua puede jugar en contra. Si el ambiente acompaña, la germinación aparece en pocos días y se vuelve pareja cuando la humedad se mantiene estable.