La especie que atrae abundancia al hogar y se planta en enero

Según creencias, esta planta atrae abundancia y buena fortuna, convirtiéndose en un aliado natural para iniciar el año con energía positiva.

Alejandro Llorente

Plantar potus en enero potencia su simbolismo: una planta que aporta abundancia, frescura y equilibrio.

El inicio del año siempre trae consigo la idea de renovación. Enero es ese momento en que se buscan gestos simples para atraer bienestar: cambiar un mueble de lugar, abrir las ventanas para que circule el aire o sumar una planta que, más allá de lo decorativo, cargue de simbolismo los espacios.

El potus y su significado

Entre las especies más elegidas aparece el potus (Epipremnum aureum), una planta de hojas verdes y brillantes que, según el feng shui, atrae abundancia, crecimiento y armonía. Su vigoroso desarrollo, incluso en condiciones mínimas, la convierte en metáfora de prosperidad: expansión económica, estabilidad y buena fortuna.

El potus es la planta fácil de cuidar y perfecta para renovar energías en enero. Foto: Shutterstock

Por qué enero es el momento ideal

Las temperaturas cálidas favorecen el enraizamiento y la aparición de nuevas hojas. Plantar o reproducir un potus en enero es casi un ritual: se lo puede cultivar en tierra o en agua, con cuidados básicos como luz indirecta, riego moderado y un ambiente ventilado. Una opción práctica para quienes buscan resistencia y bajo mantenimiento.

Más allá del simbolismo

El potus no solo es un amuleto verde. También purifica el aire interior, absorbe toxinas y mejora la calidad ambiental. Su crecimiento colgante o trepador aporta un valor estético que se adapta a cualquier estilo de hogar, desde lo minimalista hasta lo más clásico.

Especialistas en energías del hogar recomiendan colocarlo en macetas de cerámica o vidrio y mantenerlo siempre saludable. Una planta descuidada puede transmitir lo contrario a lo que se busca. En cambio, un potus cuidado y vibrante se convierte en un aliado natural para iniciar el año con equilibrio, frescura y abundancia.

