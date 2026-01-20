La especie que atrae abundancia al hogar y se planta en enero

Según creencias, esta planta atrae abundancia y buena fortuna, convirtiéndose en un aliado natural para iniciar el año con energía positiva.

El inicio del año siempre trae consigo la idea de renovación. Enero es ese momento en que se buscan gestos simples para atraer bienestar: cambiar un mueble de lugar, abrir las ventanas para que circule el aire o sumar una planta que, más allá de lo decorativo, cargue de simbolismo los espacios.

El potus y su significado Entre las especies más elegidas aparece el potus (Epipremnum aureum), una planta de hojas verdes y brillantes que, según el feng shui, atrae abundancia, crecimiento y armonía. Su vigoroso desarrollo, incluso en condiciones mínimas, la convierte en metáfora de prosperidad: expansión económica, estabilidad y buena fortuna.

Existen distintas variedades de potus y todos requieren cuidados especiales. Foto: Shutterstock El potus es la planta fácil de cuidar y perfecta para renovar energías en enero. Foto: Shutterstock Por qué enero es el momento ideal Las temperaturas cálidas favorecen el enraizamiento y la aparición de nuevas hojas. Plantar o reproducir un potus en enero es casi un ritual: se lo puede cultivar en tierra o en agua, con cuidados básicos como luz indirecta, riego moderado y un ambiente ventilado. Una opción práctica para quienes buscan resistencia y bajo mantenimiento.

Más allá del simbolismo El potus no solo es un amuleto verde. También purifica el aire interior, absorbe toxinas y mejora la calidad ambiental. Su crecimiento colgante o trepador aporta un valor estético que se adapta a cualquier estilo de hogar, desde lo minimalista hasta lo más clásico.