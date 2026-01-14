La cocinera rolinga que arrasa en redes con rock nacional y recetas

Con humor y rock nacional de fondo, una creadora argentina convirtió la cocina en un escenario. Bajo el nombre @lacocinebria, esta cocinera rolinga mezcla recetas simples con identidad stone y logró captar la atención de miles de usuarios en Instagram y TikTok. Su propuesta es directa, cercana y con un sello propio que no pasa desapercibido.

La cocinera rolinga que no pasa desapercibida Desde hamburguesas hasta pizzas y carnes al fuego, cada video mantiene una estética clara. Remeras de rock y clásicos del rock nacional acompañan platos accesibles. Esa combinación generó una comunidad que crece a diario y comenta cada publicación con entusiasmo y humor.

cocinera1 Mucho rock. Uno de sus videos más compartidos muestra una receta de mollejas al verdeo con Pappos Blues sonando de fondo. La explicación es breve y sin vueltas. Dorar, cortar, volver al fuego, sumar verdeo y crema. Todo dicho en tono relajado y con frases que conectan con un público amplio, lejos de la cocina solemne.

Embed - Cocinera Rolinga Otro de los posteos que explotó en comentarios fue una milanesa rellena presentada con una descripción que apeló a la estética rolinga clásica. Flequillo, remera de Intoxicados, campera de jean y fernet. El texto despertó identificación, risas y miles de reacciones, algo que refuerza el vínculo con su audiencia.

La carne también ocupa un lugar central en su contenido. Un pechito de cerdo acompañado por Las Pelotas o una pizza amasada con Patricio Rey de fondo muestran que la música no es un detalle menor. Es parte del plato. Cada canción suma sentido y refuerza una identidad.