La ciudad poco conocida de Uruguay ideal para escaparse en abril: menos gente y precios más bajos

Un pueblo costero a pocas horas de Buenos Aires y con una amplia variedad de actividades para disfrutar en abril.

La Paloma es una ciudad uruguaya perfecto para quienes buscan tranquilidad absoluta, precios más bajos y un clima agradable en abril. A diferencia del verano, el ritmo es pausado, convirtiéndose en un refugio perfecto para descansar lejos del bullicio de la temporada y disfrutar de playas extensas como La Balconada o Los Botes.

A su vez, su tranquilidad se complementa con temperaturas que oscilan entre los 14°C y 22°C. Los días suelen ser agradables, aunque se recomienda llevar abrigo para las noches frescas y ventosas.

Qué hacer en el rincón costero La ciudad uruguaya cuenta con una amplia variedad de actividades para hacer. Muchos visitan Laguna de Rocha, un humedal protegido con gran diversidad de aves; y otros suben el Faro de Cabo Santa María para disfrutar de la vista panorámica sin las largas filas del verano.

la paloma uruguay La Paloma es un destino turístico popular por la pesca, el surf y la avistamiento de ballenas. Shutterstock Cómo llegar desde Buenos Aires Llegar es relativamente fácil y existen varias opciones.