La ciudad poco conocida de Uruguay ideal para escaparse en abril: menos gente y precios más bajos
Un pueblo costero a pocas horas de Buenos Aires y con una amplia variedad de actividades para disfrutar en abril.
La Paloma es una ciudad uruguaya perfecto para quienes buscan tranquilidad absoluta, precios más bajos y un clima agradable en abril. A diferencia del verano, el ritmo es pausado, convirtiéndose en un refugio perfecto para descansar lejos del bullicio de la temporada y disfrutar de playas extensas como La Balconada o Los Botes.
A su vez, su tranquilidad se complementa con temperaturas que oscilan entre los 14°C y 22°C. Los días suelen ser agradables, aunque se recomienda llevar abrigo para las noches frescas y ventosas.
Qué hacer en el rincón costero
La ciudad uruguaya cuenta con una amplia variedad de actividades para hacer. Muchos visitan Laguna de Rocha, un humedal protegido con gran diversidad de aves; y otros suben el Faro de Cabo Santa María para disfrutar de la vista panorámica sin las largas filas del verano.
Cómo llegar desde Buenos Aires
- Desde Buenos Aires, las formas más rápidas de llegar a La Paloma combinan auto y ferry.
- Una de las opciones más elegidas es viajar con Buquebus hasta Montevideo y, una vez en la Terminal Tres Cruces, tomar un ómnibus directo hacia La Paloma.
- También se puede hacer todo el recorrido por tierra, cruzando por los puentes internacionales, aunque este trayecto demanda más tiempo.
Cuál es la mejor época para visitar la ciudad uruguaya
La mejor época para visitar La Paloma es entre diciembre y marzo. Durante la temporada de verano la temperatura promedia los 28°C y las playas se convierten en el espacio favorito de los turistas. Pero desde abril hasta diciembre el clima desciende, hay menos circulación de turistas y las tarifas bajan considerablemente, creando un espacio perfecto para el relax.