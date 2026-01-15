La cena para dormir corrido y despertar sin cansancio

Por qué tu cena arruina o mejora el sueño. Descubre lo que debes comer y no para despertar sin cansancio.

Cuando el sueño se interrumpe, muchas veces el problema está en la cena. Lo que se come de noche le marca al cuerpo si debe activarse o relajarse. Una mala elección mantiene la digestión en marcha. Ajustar la cena ayuda a dormir de corrido y a despertar con más energía.

Despierta con más energía: vigila tu cena Por la noche, el cuerpo baja el ritmo. La digestión se vuelve más lenta. Las cenas pesadas obligan al organismo a seguir trabajando. Ese esfuerzo interfiere con las fases profundas del sueño. El resultado son despertares frecuentes y sensación de cansancio al día siguiente.

Un almuerzo o cena muy nutrivos Una buena cena empieza por ser liviana. No se trata de pasar hambre, sino de evitar excesos. Platos grandes, fritos o con muchas grasas saturadas generan malestar. Eso altera el descanso y fragmenta el sueño durante la madrugada.

Otro punto importante es la cantidad de proteínas. En la noche, las comidas con más carbohidratos no ayudan a relajar el sistema nervioso. La clave está en el equilibrio y en porciones moderadas.

Estos platos en tu dieta diaria contribuirán a reducir el consumo de carbohidratos refinados. Foto: Archivo Cena ligero. Foto: Archivo También es importante evitar picos de azúcar. Alimentos dulces o harinas refinadas elevan la glucosa y luego provocan caídas bruscas. Ese cambio despierta al cuerpo cuando debería seguir dormido. Por eso, postres, bebidas azucaradas y alcohol afectan el descanso.