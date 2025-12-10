La boda secreta de la querida "Samantha Jones" a los 69 años
La boda íntima de la estrella de Sexo en Nueva York. Quién es el hombre que conquistó a Kim Cattrall, la famosa Samantha Jones.
Kim Catrall se rindió al amor verdadero. La actriz, famosa por su rol como Samantha Jones en Sexo en Nueva York, celebró una boda íntima en Londres con solo doce invitados. Esto ocurre tras casi una década de relación consolidada con el ingeniero de audio Russell Thomas.
Samantha Jones se casa por cuarta vez
A diferencia del personaje que prefiere la libertad sexual a la monogamia, la actriz británica Kim Cattrall se unió en matrimonio por cuarta vez. El enlace fue con su prometido, Russell Thomas, un ingeniero de audio catorce años menor que conoció en 2016. La pareja ha mantenido una relación sólida y alejada del foco mediático.
La ceremonia resultó elegante y exclusiva, con solo una docena de asistentes. Se celebró en el histórico Ayuntamiento de Chelsea, en la ciudad de Londres. La celebración, de la cual se obtuvieron fotografías exclusivas, se centró en la familia directa y los amigos más cercanos. Kim Cattrall lució para la ocasión un look nupcial de gran sofisticación y estilo. Eligió una falda de tul combinada con una chaqueta de la marca Dior. Complementó su atuendo con guantes y un sombrero hecho a la medida, diseñado por Philip Treacy.
El afortunado
La pareja se conoció cuando Thomas trabajaba para la BBC, la cadena pública británica. Kim Cattrall participó en un episodio del programa Woman’s Hour. La conexión inicial fue fuerte, y él inició la comunicación por mensajes directos en la red social X. Durante casi diez años de noviazgo, han cultivado una relación sumamente reservada. Siempre que la intérprete se ha referido a él, destaca lo cómoda que se siente, que es divertido, tiene un gran sentido del humor y además es atractivo.
Este es el cuarto matrimonio para la reconocida actriz. Su primer enlace ocurrió en 1977, con el escritor canadiense Larry Davis, una unión que terminó dos años después. Luego se casó con el arquitecto Andre J. Lyon, con quien se separó en 1989. Su tercer esposo fue el ingeniero musical Mark Levinson, con quien estuvo casada de 1998 a 2004. En el pasado, la actriz confesó que el motivo principal de ese divorcio fue su excesiva dedicación al set de grabación. Pasaba mucho tiempo en el rodaje de Sexo en Nueva York.