Jardinería en verano: la semilla ideal para plantar en enero y que florece rápido

Las semillas ideales para el verano permiten disfrutar de flores rápidas y huertas listas en pocas semanas.

En verano, algunas semillas germinan más rápido gracias al calor y la mayor cantidad de luz solar.

Enero y el verano, es una de las épocas más productivas para quienes disfrutan de la jardinería. El calor y la cantidad de horas de luz crean un escenario perfecto para que muchas plantas crezcan con rapidez y también, florezcan en poco tiempo.

La plantas que adoran el verano En este sentido, hay que saber elegir bien cuáles son las semillas que más se favorecen en esta época para adornar el jardín. Entre las opciones más recomendadas aparece la caléndula: florece rápido, tolera altas temperaturas y sus colores naranjas atraen mariposas y otros polinizadores.

Otras de las semillas preferidas en la época de verano es el cosmos y la zinnia, ambas florecen en pocas semanas y son ideales para canteros soleados.

caléndula.jpg La caléndula es una opción resistente que florece en pocas semanas y aporta color intenso. As Otra alternativa muy elegida es el girasol enano, que germina en pocos días y florece en menos de dos meses, aportando altura y presencia sin ocupar demasiado espacio. La petunia, también es un clásico del verano. Esta planta completa la lista con su rápida floración y su versatilidad para macetas, balcones y jardines. Incluso en la huerta, cultivos como rúcula y lechuga ofrecen resultados rápidos y permiten cosechar en cuestión de semanas.

Cómo cuidar las semillas en verano Para que estas semillas prosperen, el riego es fundamental. Las altas temperaturas aceleran la evaporación del agua, por lo que conviene regar con mayor frecuencia, siempre temprano por la mañana o al atardecer. La siembra directa, la exposición plena al sol y la combinación de flores con hortalizas ayudan a mejorar el crecimiento y a reducir la aparición de plagas.